Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'EYT' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
- "Afetin etkili olduğu Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kararı alınmıştır. Ayrıca SGK ve vergi borçları ertelenmiştir.
- (Antalya'daki sel) KOSGEB'den, afetten zarar gören her bir esnafımız için 250 bin liraya kadar faizsiz acil destek kredisi imkanı sağlanmıştır.
- (Kumluca, Finike ve Demre'deki sel) Toplam 100 milyon lirayı aşkın bir destek bölgeye gönderilmiştir.
- (Türkiye-Azerbaycan-Türkmenisten Devlet Başkanları Zirvesi) Temennim odur ki Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim.
- (EYT) İnşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız."
- Temennimiz odur ki Parlamentodaki diğer partilerin vereceği destekle anayasa değişikliğini yapabilecek sayıya ulaşalım."
DEVAM EDECEK