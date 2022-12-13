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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'EYT' açıklaması

Cumhurbaşkaşkanı Erdoğan, "(EYT) İnşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız." dedi.

13 Aralık 2022 | 18:16
Son Güncellenme: 13 Aralık 2022 | 18:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'EYT' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

  • "Afetin etkili olduğu Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kararı alınmıştır. Ayrıca SGK ve vergi borçları ertelenmiştir.
  • (Antalya'daki sel) KOSGEB'den, afetten zarar gören her bir esnafımız için 250 bin liraya kadar faizsiz acil destek kredisi imkanı sağlanmıştır.
  • (Kumluca, Finike ve Demre'deki sel) Toplam 100 milyon lirayı aşkın bir destek bölgeye gönderilmiştir.
  • (Türkiye-Azerbaycan-Türkmenisten Devlet Başkanları Zirvesi) Temennim odur ki Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim.
  • (EYT) İnşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız."
  • Temennimiz odur ki Parlamentodaki diğer partilerin vereceği destekle anayasa değişikliğini yapabilecek sayıya ulaşalım."

DEVAM EDECEK

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