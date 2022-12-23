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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, EYT için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, EYT'ye yönelik düzenleme için tarih verdi. Oktay, "EYT ile ilgili sorunu 1-2 hafta içinde çözeceğiz" dedi.

23 Aralık 2022 | 17:06
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, EYT için tarih verdi

Milyonları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin tarih verildi.

NTV'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı açıklamada, "EYT ile ilgili sorunu söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz" dedi.

Meclis tatile girdiği için EYT düzenlemesi en erken 3 Ocak Salı gününden itibaren görüşülebilir.

Cumhurbaşkanı Reep Tayyip Erdoğan EYT'yle ilgili geçen hafta yaptığı açıklamada, "2023’e bu konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız" demişti.

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