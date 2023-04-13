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Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri yarın ödenmeye başlıyor

EYT kapsamında emekli olanlar da dahil milyonlarca emeklinin maaş ve bayram ikramiyesi yarın ödenmeye başlayacak.

13 Nisan 2023 | 10:44
Son Güncellenme: 13 Nisan 2023 | 11:04
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Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri yarın ödenmeye başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylık ödemelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce yapılacağını duyurdu. Emekliler aylıklarını yarın almaya başlayacak. Böylece EYT'liler de ilk aylıklarını almış olacaklar.

Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da

- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da yapılacak.

Bağ-Kur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan'da
- Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan'da ödenecek.

Emekli sandığı kapsamında aylık alanların da Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da ödenecek. 

EYT'liler de yararlanacak

Düzenlemeden EYT'ller de yararlanacak. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesi sonrası emekliler nisan ayından itibaren maaşlarını almaya başlayacak. Ayrıca bayram ikramiyesi de hak kazanacaklar.

 

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