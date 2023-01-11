EYT düzenlemesi Meclis'e ne zaman gelecek?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek sorusu merak edilenler arasında.

TRT Haber'in haberine göre emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi tamamlandı.

İlk aşamada 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren düzenlemede Meclis sürecinin bu hafta başlaması bekleniyor. Kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Teklifin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin ardından Genel Kurul süreci başlayacak.

Haberde şu bilgiler de veriliyor:

EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor?

EYT düzenlemesinden 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar yararlanacak.Koşulları sağlayanlar yaş şartı aranmadan kapsama alınacak.Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl hizmet şartı bulunuyor. SSK için 5 bin prim gün sayısının tamamlanmış olması da bir diğer şart. Emekli Sandığı ve Bağkur'da ise kadınlarda 7 bin 200 gün, erkeklerde 9 bin gün gerekiyor. Prim eksikleri, doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlanabilecek.

EYT'de işverene kıdem tazminatı desteği

EYT kapsamında işverene kıdem tazminatı desteği verilecek. Emekli olan ama işine devam etmek isteyen işçiye özel 5 puan SGK destek primi indirimi yapılacak. EYT düzenlemesi yasalaştıktan sonra başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek.