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EYT hakkında 7 soruda tüm merak edilenler

17 Aralık 2022 | 12:33
Son Güncellenme: 17 Aralık 2022 | 12:48
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EYT hakkında 7 soruda tüm merak edilenler

EYT'de son viraja girildi. Düzenlemenin Aralık ayı sonunda TBMM'ye getirilmesi bekleniyor. Peki milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenlemede son durum ne?

Yaş sınırı gelir mi? Prim günleri hesaplanırken nelere  dikkat edilmeli? EYT'den emekli olacaklar ihbar süresine uymak zorunda mı? Emekli olduktan sonra başka iş yerinde çalışmak mümkün mü? İşveren için hangi destekler verilecek?  İşveren kıdem tazminatın da taksitlendirme yapabilir mi?

EY Türkiye  Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Hizmetleri Yardımcı Ortağı Dr. Hakkı Demirci, Ekonomist Dergisi Yazı İşleri Müdürü Gözde Yeniova Saylak'ın konuyla ilgili sorularını şöyle yanıtladı...  

 

 

 

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