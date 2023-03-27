EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi?

2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik yolunu açan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası yürürlüğe girerken yüzbinlerce vatandaş emeklilik dilekçesi verdi.

EYT’lilerin dilekçe süreci devam ederken ilk kez 2018 yılında 1000 lira olarak verilmeye başlanan bayram ikramiyesi bu yıl zamlı ödenecek. AK Parti milletvekillerinin imzasıyla Cuma günü TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifine göre; en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya yükseltilirken, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda yapılan ikramiye ödemeleri ise 2 bin liraya yükseltildi.

Kanuna göre, bayramın içinde bulunduğu ayda Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malulü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere bayram ikramiyesi ödeniyor. Ayrıca, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alıyor.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; emeklilikte yaşa takılanlar yasası kapsamında mart ayında emeklilik dilekçesi verenler, yasal olarak 1 Nisan’dan itibaren emekliliğe hak kazanmış oluyorlar. Dolayısıyla, mart ayında emeklilik dilekçesi veren EYT’lilerin tamamı, ilk emekli aylıkları ne zaman ödenirse ödensin, Ramazan Bayramı için 2 bin lira ikramiye alacaklar.