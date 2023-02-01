Komisyon Başkanı, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, ilgili bakanlıkları, işçi ve işveren kuruluşlarını, dernek ve platformları davet etti.

Komisyon, teklifi, perşembe günü saat 11.00'de görüşmeye başlayacak.

Süreç nasıl işleyecek?

Peki bundan sonra EYT'de süreç nasıl işleyecek? AYBÜ Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, TRT Haber'de yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti:

"Komisyon aşamasından sonra Genel Kurul aşamasına gelecek. Dolayısıyla da Genel Kurul'da kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanacak ve kişiler yeni şartlarla 8 eylül 1999 öncesi işe girenler emekli olma imkanına kavuşacaklar. Emeklilik müracaatı da bu andan sonra başlayacak"

Başvurular ne zaman yapılacak?

- EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı geçerli.

- Prim günü eksiği olanlar, doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilecek.

- 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler düzenlemeden faydalanacak.

- Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek.

- Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.

- Kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin aylık almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kalkacak.

- EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek.

- Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.

- Emeklilik başvuruları, e-Devlet üzerinden veya SGK'ye yapılabilecek.

- 5 bin 500 liranın altında maaş olmayacak.