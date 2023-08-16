Forbes'a göre bir iş teklifini kabul etmemek için 5 işaret



Bir iş teklifi aldıysanız ve kabul edip etmeyeceğinizden emin değilseniz bunun bazı nedenleri olabilir. Forbes, bir iş teklifini reddetmeniz gerektiğini gösteren 5 işareti sıralamış. Maddeler şöyle:



1 1- Teklif paketi İş teklifini aldığınızda, çalışma saatleri, sosyal haklar, maaş, tatil günleri gibi teklifin tümüne bakmak gerekir. Eğer bu teklif, benzer işi öneren şirketlerin teklif paketine göre çok daha gerideyse bu bir uyarı işareti olabilir. Forbes'a göre birçok işletme son birkaç yılda ağır darbe aldı. Ancak bu durum aynı zamanda yetenekli çalışanlara da daha fazla yatırım yapmak için önemli bir faktör. Bu nedenle teklif beklentilerinizi karşılamıyorsa geri çevirebilirsiniz. Çünkü birkaç ay sonra kendinizi değersiz, düşük maaşlı ve motivasyonunuzu kaybetmiş halde bulabilirsiniz.

2 2-İlerleme fırsatı yoksa... Kariyer gelişimi çok önemlidir. Pozisyonunuzda öğrenme, gelişme ve ilerleme fırsatı olmazsa işiniz hızla rutin ve sıradan hale gelebilir. Bu nedenle ilerleme ve yeni beceriler edinme fırsatı sunan başka şirketlere bakabilirsiniz. Gelecekte terfi etme şansınızın olduğunu bilmek de bir çalışan için oldukça önemlidir.

3 3. Şirket değerleri sizinle uyuşmuyorsa... İş tanımı, şirketin web sitesi ve mülakat size şirketin misyonu, vizyonu ve değerleri hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı verir. Eğer bunlar sizinkilerle örtüşmüyorsa, o zaman bu şirket size göre değildir. Şirket değerleri sizinle uyuşmuyorsa rolünüzde gerçekten mutlu veya tatmin olmuş olmayacaksınız.

4 4- Acele tavırlar... İş başvurusu yapan şirket size acele bir şekilde işi kabul etmeniz ya da yolunuza devam etmeniz için baskı yapıyorsa bu bir uyarı işareti olabilir. Forbes'a göre bu; pozisyonu olabildiğince hızlı bir şekilde doldurmak istedikleri anlamına gelir; deneyiminizle ya da şirkete neler katabileceğinizle gerçekten ilgilenmiyorlar demektir. Dolayısıyla, makul olmayan bir zaman diliminde karar vermeniz için kendinizi baskı altında hissediyorsanız, bu büyük bir kırmızı bayraktır.