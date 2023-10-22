Gelir İdaresi Başkanlığı 2 bin uzman yardımcısı alacak: Başvuru tarihi, şartları

Gelir İdaresi Başkanlığına 2.000 Gelir Uzman Yardımcısı Alınacak.... İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre giriş sınavının yazılı bölümü 16 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvurular, 21 Kasım 2023 Salı günü başlayıp, 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 17.00'de sona erecek.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Gelir uzman yardımcısı olmak için sınav başvuru şartları şöyle sıralanıyor:



- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

- 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle gerçekleştirilebilecek.