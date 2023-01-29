Indeed'in ABD'de 2023'ün en iyi işleri listesinin ilk sırasında full stack developer yer alıyor. İkinci sırada veri mühendisi (data engineer), üçüncü sırada ise bulut mühendisi (cloud engineer) var.

İşten çıkarma dalgası Silikon Vadisi'nin sarmış durumda. Ancak listeye göre şu anda piyasadaki en sıcak iş teknoloji alanında: Full stack developer

Indeed’in araştırmasına göre full-stack developerlar için ortalama yıllık maaş 129.637 dolar. Aynı zamanda uzaktan çalışmaya oldukça uygun.

CNBC'ye göre bir web sitesinin veya uygulamanın ön ve arka yüz teknolojileri konusunda donanımlı olan full stack developerlara olan talep, son aylarda teknoloji sektörünü aştı.

Indeed’de kariyer uzmanı olan Kristen Shah, “Aslına bakarsanız, bugün her şirket bir teknoloji şirketidir ve full stack developerlar teknoloji endüstrisinin ötesindeki şirketlere fayda sağlayabilecek benzersiz bir beceri setine sahiptir" diyor.

Sağlık hizmetleri, eğitim, finans, e-ticaret çok sayıda farklı sektör de full stack developerlara ihtiyaç duyuyor.

Bu pozisyondaki kişilerin önemi ise diğer teknoloji yeteneklerine göre birden çok rolü bünyelerinde birleştirmeleri.

Haberde görüşlerine başvurulan Megan Slabinski, “Giderek daha fazla sayıda şirket, uygulama, geliştirme veya genel web ekiplerindeki personel sayısını azaltmak için full stack developerları işe alıyor. Çok yönlü olabilirler, çok çeşitli projeler üzerinde çalışabilirler ve genellikle teknik sorunlara yaratıcı çözümler bulabilirler" diyor.

DİPLOMA OLMADAN DA YAPABİLİRSİNİZ

CNBC'nin haberinde "Üniversite diploması olmadan tam donanımlı bir geliştirici olabilirsiniz" deniyor.

Slabinski, çoğu işe alım yöneticisinin eğitim geçmişinden çok teknik uzmanlığa öncelik verdiğini söylüyor. Ona göre özgeçmişinizde kod yazmak, Python veya Javascript gibi programlama dillerini kullanmak; uygulamalar veya web siteleri tasarlamak gibi beceriler aranıyor. Bazı temel teknik beceriler edinmekle ilgileniyorsanız, uzmanlığınızı çevrimiçi kurslar, kodlama eğitim kampları veya sertifika programları aracılığıyla geliştirebilirsiniz.