Bir görüşe göre ChatGPT, çalışanların işlerini daha iyi ve daha hızlı yapmalarına yardımcı olabilir. Geçtiğimiz Kasım ayında piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra yüzbinlerce kullanıcı çeken sohbet robotu emlak tavsiyeleri oluşturmak, bir işe nasıl başlanacağına dair ipuçları vermek ve hatta bazı sanatçıların tarzında şarkılar yazmak için kullanıldı. Insider'a göre yatırımcılar, örneğin hastanelerin ve pazarlama departmanlarının karşılaşabileceği sorunları çözme potansiyeline sahip oldukları inancıyla, sektöre özgü üretken yapay zeka araçlarına yüz milyonlarca dolar akıtıyor.

ALTMAN'DAN HESAP MAKİNESİ ÖRNEĞİ

ChatGPT'ye imza atan OpenAI'nin CEO'su Sam Altman, Ocak ayında StrictlyVC ile yaptığı bir röportajda "Hesap makinelerine adapte olduk. Bu şüphesiz bunun daha uç bir versiyonu, ama aynı zamanda faydaları da daha uç" diyor. Brookings Enstitüsü'nden kıdemli bir araştırmacı Mark Muro da bu görüşe katılıyor ve ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarının çalışanların hayatlarını büyük ölçüde iyileştirebileceği kesinlikle doğru" dedi.

HATALARA KARŞI DİKKAT

Insider makalesinde şu uyarıyı da ekliyor: Çalışanlar yapay zeka araçlarını kullanırken dikkatli olmalıdır, çünkü teknoloji yanlış bilgilendirme olabilir. ChatGPT'nin ana şirketi Open AI'nin büyük bir ortağı ve yatırımcısı olan Microsoft gibi firmalar yakın zamanda çalışanlara, hassas bilgileri paylaşmadıkları sürece, sohbet robotunu iş amacıyla kullanmaları için yeşil ışık yakmış olsa da çoğu şirket, çalışanların yapay zeka aracını kullanmasına ilişkin resmi kurallar oluşturmamıştır.

Peki, çalışanlar için ChatGPT iş yerinde nasıl kullanılabilir? Insider'ın 7 örneği şöyle:



1 1-Araştırmalar için arama motoru alternatifi olarak kullanılabilir Makalede bu konuda şu yorum var: "ChatGPT her zaman doğru olmasa da aldığı her soruyu yanıtlamaya çalışmak için milyonlarca web sitesinden gelen verileri analiz edebiliyor. Ayrıca, ne kadar çok kullanılırsa o kadar akıllı hale geliyor. ChatGPT, kullanıcılara birçoğu reklam nedeniyle sayfada üst sıralarda yer alan bir dizi bağlantı sunmak yerine, kullanıcıya hızlı bir yanıt sağlıyor. Ve eğer cevap çok karmaşıksa, ChatGPT istediğiniz takdirde bunu daha basit terimlerle açıklayabilir". Oxford ekonomisti Carl Benedikt Frey "İşin sıkıcı kısımlarından bazıları ortadan kalkabilir. Doğru fikirleri üretmeye, doğru soruları sormaya, daha ilginç olan şeylere daha fazla odaklanmaya başlayabiliriz" diyor.

2 2-Denemeler, konuşmalar, ön yazılar, çalışan değerlendirmeleri yazmak için kullanılabilir ChatGPT bir yazma aracı olarak kullanılabilir. Bazı öğretmenler AI'nın kullanımını engellemeye çalışırken, UPenn profesörü Ethan Mollick öğrencilerinden ChatGPT kullanmasını istediğini söyledi. O, öğrencilerin fikir üretmelerine ve yazılarını geliştirmelerine yardımcı olabileceğini düşünüyor. Coursera'nın CEO'su Jeff Maggioncalda ise CNN'e verdiği demeçte ChatGPT'yi iş e-postaları ve hatta konuşmalar yazmak için kullandığını söylüyor ve "Onu bir yazma asistanı ve bir düşünce ortağı olarak kullanıyorum" diyor. Kitapları veya şarkıları için ilham arayanlar da ChatGPT'den kendileri için bazı taslaklar üretmesini istiyor. Yönetici koçu olarak çalışan TikTok kullanıcısı @frontlineleadership, ChatGPT'yi çalışan değerlendirmeleri yazmak için bile kullandığını ve sonuçtan memnun olduğunu belirtiyor.

3 3- Büyük miktarda veriyi analiz etmek için kullanılabilir ChatGPT, verileri hızlı bir şekilde analiz etmeye yardımcı olmak için kullanılabilir. Madgavkar, Insider'a "Dil tabanlı çok miktarda veri ve bilgiyi analiz etmek ve yorumlamak, üretken yapay zeka teknolojilerinin artmasını bekleyeceğiniz bir becerisidir" diyor. ChatGPT istatistiksel analizler için kullanılabilir. Brooking Enstitüsü'nde kıdemli bir araştırmacı olan Muro ise "Yapay zeka, piyasadaki eğilimleri belirleyebilir, bir portföydeki hangi yatırımların daha iyi ve daha kötü olduğunu vurgulayabilir, daha iyi bir yatırım karması tahmin etmek için örneğin bir finans şirketi tarafından sağlanan diğer veri biçimlerini kullanabilir" diyor.

4 4- Zamanlama, planlama ve zaman yönetimi için kullanılabilir Yoğun iş programınızı organize etmek için ChatGPT ve diğer yapay zeka biçimleri yardımcı olabilir. Insider'a göre OECD'deki ekonomistler, 2022'de bir çalışma yürüttüler ve yapay zeka araçlarının zamanlamayı ve görev önceliklendirmeyi çoğu durumda, idare edebildiğini buldular.

5 5- İkinci bir görüş ararken kullanabilirsiniz ChatGPT, bir iş kurma ve stratejik kararlar alma konusunda bilinçli tavsiyeler sunabilir. Insider'dan Jennifer Ortakales Dawkins, sohbet botuna çeşitli sorular sordu ve bunun fikir üretmek, başlangıç ​​maliyetlerini tahmin etmek ve bir iş planı çizmek için yararlı bir araç olduğunu gördü. Coursera'dan Maggioncalda, ChatGPT'yi ticari zorluklar ve stratejiler üzerinde düşünmek için kullandığını belirtiyor. ChatGPT'yi test eden Amazon çalışanları ise müşteri desteği sorularını yanıtlamada "çok iyi bir iş" çıkardığını ve kurumsal stratejiyle ilgili soruları yanıtlamada "çok güçlü" olduğunu söyledi.

6 6- Bir kodlama asistanına dönüştürülebilir ChatGPT, programcıların hataları belirlemesine ve kod yazmasına yardımcı olabilir. Columbia Business School profesörü Oded Netzer, yapay zekanın kodlayıcıların yerini almaktansa onlara yardımcı olacağını düşünüyor. Netzer, "İşler açısından bunun iyileştirici olduğunu düşünüyorum. Kodlama ve programlama buna iyi bir örnek. Aslında oldukça iyi kod yazabiliyor." ChatGPT, belirli kodlama sorunlarını çözmek için hızlı bir şekilde kod satırları oluşturma yeteneğine sahip. Ancak bazı kullanıcılar ChatGPT'nin kodlama sorunlarını yanlış yanıtladığını fark ettiğinden, kodlayıcılar bir yapay zekadan yardım alırken dikkatli davranmalıdır.