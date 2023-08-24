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Kadınların yaptığı 21 milyon; erkeklerin yaptığı 9 milyon iş risk altında olabilir

Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre yapay zekanın istihdamı yok etmesi pek olası değil. Ancak, yüksek gelirli ülkelerde kadınların sahip olduğu 21 milyon işin otomatikleşme potansiyeli var. Yine yüksek gelirli ülkelerde erkekler tarafından yapılan işlerin %3'ü de aynı potansiyele sahip.

24 Ağustos 2023 | 18:00
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Kadınların yaptığı 21 milyon; erkeklerin yaptığı 9 milyon iş risk altında olabilir

Uluslararası Çalışma Örgütü veya ILO tarafından Pazartesi günü yayınlanan yeni bir çalışma, yönetici çalışanların ve özellikle kadınların yaptığı işlerinin teknoloji nedeniyle daha büyük bir riskle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

Çalışmaya göre otomasyonun etkisi cinsiyete göre değişiyor ve otomasyondan potansiyel olarak etkilenen kadınların oranı iki kattan fazla.

Yüksek gelirli ülkelerde, kadınların sahip olduğu işlerin %7,8'i bu anlamda risk altında olabilir. Bu oran erkekler için yüzde 2.9.

YAPAY ZEKA ETKİSİ: HÜKÜMETLER DİKKATE ALMALI

ILO'da kıdemli araştırmacı ve raporun yazarlarından olan Paweł Gmyrek, "Çalışmamızda vurgulanan cinsiyete özgü etkiler, politika yapıcıların dikkate alması açısından kritik önem taşımaktadır" diyor. Gmyrek, yapay zekanın giderek daha fazla benimsenmesinin cinsiyete dayalı bir etkisi olacağını da sözlerine ekliyor ve "kötü yönetilen bir süreç kadınlara orantısız bir şekilde zarar verebilir" diyor.

Büro destek çalışanları da 'Yapay Zeka'dan etkilenme konusunda büyük riskle karşı karşıya. Çalışma, daktilograflar, seyahat danışmanları, kâtipler, iletişim merkezi memurları, banka veznedarları, anket ve pazar araştırması çalışanlarını da işaret ediyor.

Bununla birlikte çalışma, hizmet ve satış çalışanlarının görevlerinin yalnızca %4'ünün üretken yapay zeka etkisine maruz kalacağını söylüyor. Çalışmada, "Bu teknolojinin en büyük etkisi muhtemelen işlerin kalitesindeki potansiyel değişiklikler olacaktır" deniliyor.

DİĞER ÇALIŞMALAR NE DİYOR?

McKinsey tarafından Temmuz ayında yapılan bir çalışma üretken yapay zekanın beyaz yakalıların yerini almak yerine uzun vadede onlara fayda sağlayabileceğini ortaya koyarken, Goldman Sachs'ın Mart ayında yaptığı bir çalışma da idari personelin teknoloji karşısında özellikle risk altında olduğunu ortaya koymuştu.

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