'Kamuda 3 yılı dolmuş sözleşmeli personel hemen aday memurluğa geçiş yapabilecek'

Düzce depremi

"Ülkemizi boş tehditlerle kendi çıkarlarına aykırı pozisyonlara zorlamaya kimsenin gücü yetmeyecek"

Kamudaki sözleşmeli personel



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Kamudaki sözleşmeli personel) 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak." dedi.



Erdoğan, "Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor." şeklinde konuştu.



Zincir marketlerdeki fiyatlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, Düzce depremiyle ilgili şunları kaydetti:"Ağır hasar aldığı tespit edilen 457 konutun yerine TOKİ tarafından yenileri süratle inşa edilecektir. 87 milyon lira acil yardım ödeneği kullanılmış, 11 bin hanenin hafif hasarının tamiri için destek sağlanması kararlaştırılmıştır."Erdoğan, şöyle devam etti:"Vatan topraklarının ve insanlarımızın güvenliğini ilgilendiren adımları atarken kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz. İsim değişikliği oyunlarıyla tescilli terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıklarına tahammül etmek durumunda değiliz.Artık ülkemizi boş tehditlerle siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri alanda kendi çıkarlarına aykırı pozisyonlara zorlamaya kimsenin gücü yetmeyecektir.Hiç kimse Türkiye'nin güvenlik ve huzur çemberini genişletme amaçlı askeri harekatlarından rahatsız olmasın."Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Enflasyonun yılbaşından itibaren ciddi bir düşüş sürecine gireceği bir dönemin eşiğindeyiz.Ortaya konan ithamlar yakından takip ediliyor. Ticaret Bakanlığımız, önümüzdeki günlerde yeni uygulamaları devreye alacaktır"