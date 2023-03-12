ARA
Bist 100
5384,56
-1,13%
Bist 100
Dolar/TL
18,9677
0,0502%
Dolar/TL
Euro/TL
20,1768
0,4842%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0639
0,5648%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1138,77
2,09%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlandı

İşçi ve işveren tarafı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine kaldığı yerden devam ediyor.

12 Mart 2023 | 14:04
Son Güncellenme: 12 Mart 2023 | 14:12
0
Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlandı

Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2023-2025 dönemindeki zammın belirleneceği görüşmelerde gözler, pazarlık masasında işverenleri temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'ndan (TÜHİS) gelecek teklife çevrildi.

Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in birlikte hareket ettiği ve işçi kesimini temsil ettiği görüşmelere, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen ara sona erdi.

Bu ay itibarıyla tüm sözleşmelerinin yürürlük süresinin dolması sebebiyle sürecin hızlanması için geçen hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileriyle görüşen işçi tarafı, 20 Ocak'ta sundukları taleplere karşı TÜHİS'ten gelecek teklifi beklemeye başladı.

Kamu işvereni teklifini bu hafta verebilir

Süreci hızlandırmak için 9 Mart'ta AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ziyaretin ardından, "Bir an evvel, seçimden evvel, 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Toplumun talebi bu, benim, TÜRK-İŞ yönetiminin talebi bu." açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşen Atalay, bu görüşmede de sürecin hızlandırılıp sözleşmenin bu ay içerisinde sonuçlanmasını istedi.

Öte yandan, pazarlık masasında işverenleri temsil eden TÜHİS'in işçi kesiminin taleplerini değerlendirmeye başladığı öğrenilirken, çalışmaların tamamlanması halinde bu hafta içerisinde teklifini işçi kesimine sunması bekleniyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1138,77 2,09%
  • ALTIN ONS 1867,46 2,01%
  • BIST 100 5384,56 -1,13%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,9677 0,0502%
  • EURO/TURK LIRASI 20,1768 0,4842%
  • EURO/USD 1,0639 0,5648%
  • INGILIZ STERLINI 1,20255 0,89396%
  • JAPON YENI 134,86 -0,932%
  • KANADA DOLARI 1,38326 -0,00398%
  • RUS RUBLESI 75,9 -0,0329%
Günün En Çok Okunanları
Depremzedeler için 'adres beyanı' duyurusu: Son tarih 17 Mart!
'Togg bu hafta satışa çıkıyor'
'Togg bu hafta satışa çıkıyor'
Kiralık konut üreticisi modeli geliyor
Kiralık konut üreticisi modeli geliyor
SVB'nin iflası dünya gündeminde... İsrail'den açıklama
SVB'nin iflası dünya gündeminde... İsrail'den açıklama
Bist 100 hisselerinin teknik analizi (11.03.2023)
Bist 100 hisselerinin teknik analizi (11.03.2023)
Seçime katılabilecek partiler belli oldu: İşte liste
Seçime katılabilecek partiler belli oldu: İşte liste
1561 firmaya 59,4 milyon lira fahiş fiyat cezası
1561 firmaya 59,4 milyon lira fahiş fiyat cezası
Bu hafta en fazla hangi yatırım aracı kazandırdı?
GERİ
İLERİ
Depremzedeler için 'adres beyanı' duyurusu: Son tarih 17 Mart!
'Togg bu hafta satışa çıkıyor'
Kiralık konut üreticisi modeli geliyor
SVB'nin iflası dünya gündeminde... İsrail'den açıklama
Bist 100 hisselerinin teknik analizi (11.03.2023)
'Togg bu hafta satışa çıkıyor'
Kiralık konut üreticisi modeli geliyor
SVB'nin iflası dünya gündeminde... İsrail'den açıklama
Bist 100 hisselerinin teknik analizi (11.03.2023)
Seçime katılabilecek partiler belli oldu: İşte liste
Kiralık konut üreticisi modeli geliyor
SVB'nin iflası dünya gündeminde... İsrail'den açıklama
Bist 100 hisselerinin teknik analizi (11.03.2023)
Seçime katılabilecek partiler belli oldu: İşte liste
1561 firmaya 59,4 milyon lira fahiş fiyat cezası
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL