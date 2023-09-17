Bugün dünya genelinde pek çok işveren; potansiyel adayları bulmak, tanımak için Linkedln'i kullanıyor. CNBC'de yer alan bir makaleye göre C-Suite Coach’un kurucusu ve kariyer koçu Angelina Darrisow, “Çevrim içi herhangi bir varlığa sahip olmamak, işveren açısından endişe verici olabilir” yorumu yapıyor. Ancak sadece bir profile sahip olmak bu konuda yeterli değil. Profilin nasıl, hangi bilgilerle doldurulduğu; nasıl yönetildiği de kariyer fırsatları için önemli. Ve uzmanlara göre Linkedln'de kaçınılması gereken bazı hatalar var. 5 uyarı şöyle:



1 1- BAZI PAYLAŞIMLARI INSTAGRAM'DA BIRAKIN LinkedIn profilinizin en üst kısımları arasında, insanların son gönderilerinizi ve başkalarına yazdığınız yorumları görebileceği etkinlik bölümünüz bulunur. İşe alınacak yöneticiler için bu bölümdeki profesyonel olmayan şeyler bir uyarı işareti olabilir. Kariyer uzmanlarına göre bazı paylaşımları Instagram'da bırakmak daha iyi olabilir.

2 2-DUYGUSAL, ÜZGÜN, KIZGINKEN PAYLAŞIM YAPMAYIN Aynı şey, zaman çizelgenizde ortaya çıkan ve herhangi bir konu hakkında hararetli mesajlaşmalarınız için de geçerli. Kariyer koçu Octavia Goredema, "Adaylar o kadar duygusallaşabiliyor ki, eğer bir görüşme istedikleri gibi gitmezse veya reddedilirlerse nasıl hissettiklerini paylaşmadan önce hiç beklemiyorlar. Duygusal, üzgün veya kızgın olduğunuzda paylaşım yapmayın. Bu, işe alım yöneticilerinin profilinize baktıklarında görecekleri ilk şey olabilir" diyor.

3 3-PROFİLİNİZ TUTARLI OLSUN İşverenler iş deneyiminizdeki tutarsızlıklara da dikkat ediyorlar. Darrisow, örnek olarak, bir çok iş ünvanının “asıl odak noktanızın ne olduğunu belirsiz hale getirebileceğini” ve gerçekçi görünmeyebileceğini söylüyor. Sorumluluklarla ilgili, her pozisyondaki hizmet sürenize uymayan kapsamlı bir madde listesi de başka bir uyarı işareti. Darrisow, LinkedIn profilinize bir özgeçmiş gibi yaklaşmayı ve “deneyimlerimin öyküsünü nasıl anlatıyorum ve bunu bakan biri için nasıl anlamlı kılıyorum?” diye düşünmenizi öneriyor. Hakkında kısmında da bir açıklama yapabilirsiniz. Buradaki önemli olan şey, unvanlarınızın ve iş deneyimlerinizin mantıklı bir şekilde görülebilmesi ve anlaşılabilmesi.

4 4-PROFİLİNİZİ GÜNCEL TUTUN Birkaç yıldır güncellenmeyen bir profil de bir kırmızı bayrak olarak görülebilir. Bir işe alım yöneticisi, güncel olmayan bir LinkedIn profili görürse “Pozisyonunuzda hiç gelişme olmadı mı?” sorusunu soracaktır. Ona göre İşverenler becerilerinizi sürekli olarak geliştirdiğinizi görmek ister. Ödüller kazandığınızda, yeni sertifikalar aldığınızda veya işyerinde yeni sorumluluklar üstlendiğinizde bunları profilinize (anlaşılır bir şekilde ve karmaşa yaratmadan) ekleyin.