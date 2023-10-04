Linkedln verilerine göre platformda yapay zeka veya üretken yapay zekadan bahseden iş ilanları, Temmuz 2021 ile Temmuz 2023 arasında dünya çapında iki kattan fazla arttı.

Bazı ülkelerde 2,2 katlık küresel ortalamaya kıyasla daha da büyük bir artış görüldü. Öreğin Birleşik Krallık'ta 2,3 kat, Almanya ve Fransa'da ise sırasıyla 2,6 kat ve 2,8 kat artış var.

DEĞİŞİM TÜM SEKTÖRLERDE

LinkedIn Yetenek Çözümleri EMEA ve LATAM başkan yardımcısı Olivier Sabella, CNBC'ye değişimin tüm sektörlerde gerçekleştiğini söylüyor ve "Yapay zeka becerilerine yönelik talebin çok çeşitli sektörlerde ve coğrafyalarda giderek daha fazla ortaya çıktığını görüyoruz. Bu iş ilanları, profesyonellerin doğrudan AI geliştirme üzerinde çalışacağı AI mühendisi gibi rollerden, AI’nın gerekli bir beceri olarak listelendiği iş ilanlarına (örneğin dijital ürün yöneticisi veya siber güvenlik danışmanı) kadar çeşitlilik gösteriyor” diyor.

Platformun bu ay yayınlanan Küresel Yetenek Eğilimleri raporunda da “Yapay zeka veya üretken yapay zekadan bahseden LinkedIn iş ilanları, son iki yılda bu tür ifadelerin yer almadığı iş ilanlarına göre %17 daha fazla başvuru artışı gördü” dedinilyor.

Dünyanın dört bir yanından 30.000′e yakın profesyonelin katılımıyla yapılan LinkedIn anketi ise yapay zeka ile ilgili işlere henüz başvurmamış olanlar arasında bile bu en son teknolojiyi kullanma isteğinin olduğunu gösteriyor. Dünya çapında ankete katılan profesyonellerin yüzde 89'u yapay zekayı kullanmaktan heyecan duyduklarını söyledi.

KULLANAN, ÖĞRENEN SAYISI ARTIYOR

Dünya çapındaki profesyonellerin yüzde 57'si ise yapay zeka hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor. Bu, yapay zeka becerilerinin yükselişine de yansıyor; giderek daha fazla LinkedIn kullanıcısı, yapay zeka tabanlı araçlar ve ürünlerle nasıl çalışacaklarını bildiklerini söylüyor.

Sabella, “LinkedIn üyelerinin profillerine AI becerilerini ekleme hızı, yalnızca ChatGPT’nin piyasaya sürülmesinden bu yana neredeyse iki katına çıktı” diyor.

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