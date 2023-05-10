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Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti.

10 Mayıs 2023 | 10:13
Son Güncellenme: 10 Mayıs 2023 | 10:32
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Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 10 olarak kaydedildi. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 508 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Açıklamada, Hanehalkı İşgücü Araştırması şubat ayı anket uygulamasının, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de yapılamadığı belirtildi.

Bu illerdeki örnek hane sayısının örneklem içindeki payının yüzde 4,4 olduğu kaydedildi. Mart ayı bülteninde yer alan sonuçların anket uygulaması gerçekleştirilebilen iller üzerinden Türkiye bazında tahmin verecek şekilde ağırlıklandırma yapılarak hesaplandığına dikkati çekilerek, bu illerde uygulama gerçekleştirilemediği için, depremin etkisinin göstergelere yansıtılamadığı, gelecek dönemde alan uygulamasına başlanabilmesiyle geçmiş dönemlere ait deprem etkisinin ölçülmesine yönelik çalışmaların yapılmasının planlandığı bildirildi.

Bültene göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, martta bir önceki aya göre 4 bin kişi artarak 3 milyon 508 bin kişi oldu. İşsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,2 puan azaldı.

Martta 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,7 puanlık artışla yüzde 20,1 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı martta bir önceki aya göre 37 bin kişi artarak 31 milyon 462 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66 iken kadınlarda yüzde 30,7 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, martta aylık bazda 41 bin kişi artarak 34 milyon 970 bin kişiye çıktı. İş gücüne katılma oranı değişim göstermeyerek yüzde 53,6 olarak hesaplandı. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9 iken kadınlarda yüzde 35,7 olarak tahmin edildi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı martta bir önceki aya göre 0,7 puanlık artışla yüzde 20,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 15,2, kadınlarda ise yüzde 28,9 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi martta bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,5 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı martta bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalışla yüzde 21,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,1 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,2 olarak tahmin edildi.

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