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Meclis'te ilk gündem EYT

Deprem nedeniyle çalışmalarına ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi, mesaisine EYT düzenlemesi ile başlayacak. Meclis Genel Kurulu'nda Salı günü EYT teklifinin ele alınması planlanıyor.

22 Şubat 2023 | 13:39
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Meclis'te ilk gündem EYT

Milletvekillerinin deprem bölgesinde olması nedeniyle ara verilen Meclis çalışmalarına 28 Şubat alı günü devam edilecek.

TRTHaber'in haberine göre Meclis Genel Kurulu'nda ilk olarak milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi gündeme gelecek.

EYT düzenlemesi Ocak ayı sonunda AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulmuştu. Şubat ayı içinde çıkarılması planlanan yasa doğrultusunda ilk maaşların mart ayında ödenmesi öngörülüyordu. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmaları ertelendi.

Mart ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor

İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı düzenlemenin Meclis'ten mutabakatla çıkarılması için muhalefet partileriyle görüşülecek.

Yasanın Mart ayı başında yürürlüğe girmesi bekleniyor. İlk maaşların Marta yetişmemesi durumunda Nisan ayında ödenebileceği ifade ediliyor.

EYT düzenlemesi 4 maddeden oluşuyor. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanların yaş sınırı bulunmaksızın emekli edilmelerine imkan tanınıyor.  

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