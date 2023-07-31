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Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci yarın başlıyor

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri yarınki ilk toplantıyla başlayacak.

31 Temmuz 2023 | 09:29
Son Güncellenme: 31 Temmuz 2023 | 11:47
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Memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci yarın başlıyor

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren sözleşme süreci ağustos ayı boyunca devam edecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ilk toplantının açılışını Bakan Vedat Işıkhan yapacak.

Memur konfederasyonlarının genel başkanları ve 11 hizmet kollundaki yetkili sendikaların temsilcilerinin konuşmalarıyla devam edecek toplantıda, görüşmelerde izlenecek takvim belirlenecek.

Önce hizmet kolları görüşülecek

Ağustos ayı boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek.

Görüşmeler kapsamında, ilk olarak hizmet kollarının talepleri müzakere edilecek. Burada tarafların mutabakat sağlanmasının ardından, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren taleplerin görüşülmesine geçilecek.

Memur-Sen üçer aylık zamlar istedi

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne dair taleplerini geçen hafta açıklayan Memur-Sen, 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istemiş, 2025 yılı için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

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