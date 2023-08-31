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Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 için yüzde 15+10, 2025 için yüzde 6+5 zam yapılmasını kararlaştırdı.

31 Ağustos 2023 | 14:00
Son Güncellenme: 31 Ağustos 2023 | 15:23
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Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılmasını kararlaştırdı.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi sonuçlandı.

Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında Sayıştay Başkanlığı'nda beşinci kez toplanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun saat 10.00'da başlayan toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü.

Kurul, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılmasına karar verdi.

Enflasyon farkının mevcut haliyle 6 aylık dönemler halinde verilmesi kararlaştırıldı. Refah payı talebi ise kabul edilmedi.

Kuruldaki 6 üye, hükümetin sunduğu teklifin olduğu gibi kabul edilmesi yönünde oy kullanırken 5 üye ret oyu verdi. KESK temsilcisi ise oylamaya katılmadı.

Toplu sözleşme hükmünde bulunan karara itiraz hakkı bulunmuyor.

Kamu İşveren Heyeti ile konfederasyonlar arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde kabul edilen 50 madde ise oy birliğiyle kabul edildi.

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