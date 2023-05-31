Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi yükselecek mi?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından gözler, emekli bayram ikramiyesinde yapılacak düzenlemelere çevrildi. İşte bu konudaki son iddia ve haberler:
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Kurban bayramı öncesi...Sabah gazetesinin haberine göre, ara dönemde 1100 TL uygulanan bayram ikramiyesi yüzde 82 artışla 2 bin TL düzeyine çıkarıldı. Emekli maaşları ve bayram ikramiyesinin 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olması bekleniyor.
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Mart ayında başvuru yapan EYT'lilerHaberde şu bilgiler de paylaşılıyor: EYT'lilerin en çok merak ettiği konulardan birisi bayram ikramiyeleri oldu. Mart ayında emeklilik başvurusu yapan EYT'lilere Nisan ayında Ramazan bayramı ikramiyesi ödendi. Mart ayında başvuru yapan ve emekli maaşı yoğunluktan bağlanmayan EYT'liler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı ikramiyesini alacak. Herhangi bir hak kaybı olmayacak.Nisan ayından sonra emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesi alacak.
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2 bin 500-3 bin TL bandına yükselebilirEmekli ikramiyesinin 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi 2 bin 500-3 bin TL bandına yükselmesi bekleniyor.
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