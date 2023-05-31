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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi yükselecek mi?

Ramazan Bayramı öncesi yüzde 82 artışla 2 bin TL seviyesine yükselen emekli bayram ikramiyesinin, Kurban Bayramı öncesi yeniden artabileceği belirtiliyor.

31 Mayıs 2023 | 14:17
Son Güncellenme: 31 Mayıs 2023 | 14:28
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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi yükselecek mi?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından gözler, emekli bayram ikramiyesinde yapılacak düzenlemelere çevrildi. İşte bu konudaki son iddia ve haberler:

 

1
Kurban bayramı öncesi...

Kurban bayramı öncesi...

Sabah gazetesinin haberine göre, ara dönemde 1100 TL uygulanan bayram ikramiyesi yüzde 82 artışla 2 bin TL düzeyine çıkarıldı. Emekli maaşları ve bayram ikramiyesinin 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olması bekleniyor.
2
Mart ayında başvuru yapan EYT'liler

Mart ayında başvuru yapan EYT'liler

Haberde şu bilgiler de paylaşılıyor: EYT'lilerin en çok merak ettiği konulardan birisi bayram ikramiyeleri oldu. Mart ayında emeklilik başvurusu yapan EYT'lilere Nisan ayında Ramazan bayramı ikramiyesi ödendi. Mart ayında başvuru yapan ve emekli maaşı yoğunluktan bağlanmayan EYT'liler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı ikramiyesini alacak. Herhangi bir hak kaybı olmayacak.Nisan ayından sonra emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesi alacak.
3
2 bin 500-3 bin TL bandına yükselebilir

2 bin 500-3 bin TL bandına yükselebilir

Emekli ikramiyesinin 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi 2 bin 500-3 bin TL bandına yükselmesi bekleniyor.
4
Kademeli zam formülü

Kademeli zam formülü

Öte yandan habere göre Kamu işçisine verilen yüzde 45 zam ve en düşük emekli maaşının net 22 bin TL'ye yükselecek olması burada emekliler için de referans değer olacak. Temmuzda emekliler için kademeli zam formülü üzerinde çalışılıyor.
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