Nakliyat-İş Sendikası, asgari ücretin net 14 bin 800 lira olmasını istedi

Yeditepe Tır Parkı'nda toplanan sendika üyeleri, işçi hakları ve asgari ücrete ilişkin çeşitli sloganlar attı.

Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, basın açıklamasında, yaşanan ekonomik olaylar karşısında asgari ücretin yeterli seviyeye gelmesini beklediklerini söyledi.

İşçilerden alınan vergi oranının yüzde 10'da sabitlenmesini talep eden Küçükosmanoğlu, "Asgari ücretin, enflasyonun ve hayat pahalılığının yüksek olduğu dönemde alım gücünün en azından korunması için 14 bin 800 lira olmasını istiyoruz." dedi.