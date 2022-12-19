ARA
Bist 100
5367,42
2,94%
Bist 100
Dolar/TL
18,6488
-0,0291%
Dolar/TL
Euro/TL
19,7874
0,1462%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0611
0,1917%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1073,88
-0,14%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Nakliyat-İş Sendikası, asgari ücretin net 14 bin 800 lira olmasını istedi

DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyeleri, Bahçelievler'de düzenledikleri basın açıklamasında, asgari ücretin net 14 bin 800 lira olmasını talep etti.

19 Aralık 2022 | 14:58
0
Nakliyat-İş Sendikası, asgari ücretin net 14 bin 800 lira olmasını istedi

Yeditepe Tır Parkı'nda toplanan sendika üyeleri, işçi hakları ve asgari ücrete ilişkin çeşitli sloganlar attı.

Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, basın açıklamasında, yaşanan ekonomik olaylar karşısında asgari ücretin yeterli seviyeye gelmesini beklediklerini söyledi.

İşçilerden alınan vergi oranının yüzde 10'da sabitlenmesini talep eden Küçükosmanoğlu, "Asgari ücretin, enflasyonun ve hayat pahalılığının yüksek olduğu dönemde alım gücünün en azından korunması için 14 bin 800 lira olmasını istiyoruz." dedi.

 

İlgili Haberler
Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?
Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?
Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması
Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması
0
  • ALTIN GRAM - TL 1073,88 -0,14%
  • ALTIN ONS 1791,12 -0,05%
  • BIST 100 5367,42 2,94%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6488 -0,0291%
  • EURO/TURK LIRASI 19,7874 0,1462%
  • EURO/USD 1,0611 0,1917%
  • INGILIZ STERLINI 1,21768 0,13198%
  • JAPON YENI 136,648 0,565%
  • KANADA DOLARI 1,36317 -0,45204%
  • RUS RUBLESI 67,425 3,9306%
Günün En Çok Okunanları
36 yıl sonra yeniden: Dünya Kupası Arjantin'in
Yeni Citroen C4X ocakta Türkiye'de satışa çıkıyor
Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar azalıyor... Bazı illerde kar yağışı görülecek
Berlin'deki akvaryum neden patladı?
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için üye olun
Aylık Dergi
ÜYE OL