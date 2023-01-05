ARA
Bist 100
5387,2
-2,47%
Bist 100
Dolar/TL
18,756
0,0859%
Dolar/TL
Euro/TL
19,9049
0,0642%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0612
0,0816%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1113,79
-0,38%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

OGM, 1128 sözleşmeli orman muhafaza memuru alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), çeşitli illerde görev yapmak üzere 1128 sözleşmeli orman muhafaza memuru istihdam edecek.

05 Ocak 2023 | 09:56
0
OGM, 1128 sözleşmeli orman muhafaza memuru alacak

OGM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 1128 orman muhafaza memuru alımı yapılacak.

Başvuru şartları 

Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (2022-KPSSP93) en az 65 puan alan, ön lisans programlarından ormancılık ve orman ürünleri, orman işletmeciliği, ormancılık, orman ürünleri, odun dışı orman ürünleri, fidan yetiştiriciliği, fidan yetiştirme, fidan ve fidecilik, budama ve aşılama, avcılık ve yaban hayatı, av ve yaban hayatı bölümlerinin birinden mezun, tam teşekküllü sağlık kurum ve kuruluşlarından (yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu alan ve diğer şartları karşılayan adaylar başvuruda bulunabilecek.

Adaylar 26 Ocak -6 Şubat döneminde e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle başvurabilecek.

Müracaatta bulunanlar arasından 2022-KPSSP93 puanı en yüksek adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu, belirlenen pozisyon sayısının (1128) 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip olanlar sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacak. Adayların sınavları Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve İzmir'de kurulması planlanan sınav merkezlerinin bir veya birkaçında yapılacak.

Adayların isimleri, sınava katılacakları yer, tarih, saat ve diğer bilgiler OGM'nin internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak. Sözlü ve uygulamalı sınavların başlangıç tarihi 1 Mart olarak öngörülüyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1113,79 -0,38%
  • ALTIN ONS 1847,03 -0,45%
  • BIST 100 5387,2 -2,47%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,756 0,0859%
  • EURO/TURK LIRASI 19,9049 0,0642%
  • EURO/USD 1,0612 0,0816%
  • INGILIZ STERLINI 1,20143 -0,37233%
  • JAPON YENI 132,826 0,105%
  • KANADA DOLARI 1,35166 0,25441%
  • RUS RUBLESI 71,415 -1,8351%
Günün En Çok Okunanları
Orta gelirliye konut projesinde ayrıntılar açıklandı
Dünyanın en büyük kripto para madenlerinden: İşte içeriden fotoğraflar
'Zincir marketler olarak fiyatlarda indirime gittik'
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı... Memur ve emeklinin zam oranı yükseldi
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL