Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

Çelik, EYT düzenlemesinin Meclis'e sunulması konusunda, "Seçim bekleniyormuş veya seçimden sonraya kalacakmış gibi bir şey söz konusu değil, irade ortaya çıkmıştır." dedi.

Ömer Çelik şunları söyledi:

EYT konusuyla ilgili önemli olan siyasi iradenin ortaya çıkmasıydı. Siyasi irade çıktı, karar verildi. Dolayısıyla Meclis'in kendi çalışma takvimi içinde en hızlı bir şekilde sonuç alınacak. Bakanımız açıklama yapmıştı, Şubat ya da en geç Mart ayında almaya başlarlar diye. Çalışmalar bu yönde devam ediyor. Kendi takvimi içerisinde hiçbir aksama olmadan, hiçbir gecikme olmadan; öyle yok seçim bekleniyormuş, seçimden sonraya kalacakmış gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil. İrade ortaya çıkmıştır. Bakanımız da gerekli açıklamayı yaptı. Bu çerçevede herkes müsterih olsun. Bu meseleden dolayı sıkıntı çeken vatandaşlarımızın sıkıntısı giderilmiştir. Şubat en geç Mart ayı içerisinde sonuca tamamen ulaşılmış olacaktır.