OpenAI CEO'su Sam Altman, insanlara 'en sık verdiği tavsiyeyi' paylaştı

Terfi istemekten bir arkadaştan iyilik istemeye kadar, birçok insan istedikleri şeyleri doğrudan istemekten çekinir. Bu anlaşılabilir bir durumdur: "Hayır" kelimesini duymanın yaratacağı hayal kırıklığını göze almak istemezsiniz. Ancak OpenAI CEO'su Sam Altman'a göre bu, sonuçta ters etki yaratan bir yaklaşım.

Altman kısa süre önce Bill Gates'in "Unconfuse Me" adlı podcast'ine verdiği demeçte, "Ne yapmak istediğiniz konusunda net olmak ve insanlardan ne istediğinizi sormak şaşırtıcı derecede uzun bir yol kat ediyor" dedi.

CNBC Make It'de yer alan habere göre Altman, reddedilme korkusunun ihtiyaç ve arzularınızın önüne geçmesine izin verdiğinizde, sonucun nadiren olumlu olduğunu söyledi. Altman, Gates'e verdiği demeçte, "Pek çok insan zamanlarını istedikleri şekilde harcayamayarak kapana kısılıyor. Muhtemelen en sık verdiğim tavsiye, bunu bir şekilde düzeltmeye çalışmaktır." dedi.

Araştırmalar, insanların doğuştan gelen reddedilme korkusunun, istediklerini elde etme olasılıklarını azaltsa bile, genellikle istediklerini elde etmek için konuşmalarını engellediğini gösteriyor. Journal of Personality and Social Psychology'de yayınlanan 2008 tarihli bir araştırmaya göre, insanlar ayrıca diğer insanların yardım etmeye ya da bir talebe "evet" demeye ne kadar istekli olduklarını da genellikle hafife alıyor.

Başka bir deyişle, bilim Altman'ın argümanını destekliyor. Tek yapmanız gereken reddedilme olasılığını kabul etmek ve olası bir hayal kırıklığını atlatabilecek kadar dirençli olduğunuza güvenmek.

Altman 2019'da "Nasıl Başarılı Olunur?" başlıklı blog yazısında "iradeli" olmayı başarının anahtarı olarak tanımlamış ve insanların çoğu zaman "her şeyin olduğu gibi kabullenmesinden" yakınmıştı.

Altman, insanların kendilerine duydukları kuşkuyu bir kenara bırakıp doğrudan istediklerini aradıklarında, "bir şeyleri gerçekleştirmek için muazzam bir kapasiteye sahip olduklarını" yazdı ve ekledi: "İstediğinizi isteyin. Genellikle elde edemezsiniz ve çoğu zaman reddedilmek acı verici olur. Ancak bu işe yaradığında, şaşırtıcı derecede iyi sonuç verir."