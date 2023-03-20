Pazar gecesi hüznü nedir? Bir araştırmaya göre artmış görünüyor

Pazar günü öğleden sonra ya da akşam saatlerinde pazartesi günü için başlayan "Yarın hangi toplantılarım var, saat kaçta uyanmalıyım, birikmiş hangi işler var" gibi düşünceler tanıdıktır.

Guardian'ın aktardığı bir araştırmadan elde edilen ön bulgulara göre, hafta sonu e-postalar ve önceki haftadan bitmemiş görevler bu sendroma katkıda bulunuyor.

Exeter Üniversitesi'nin araştırmasına göre pandemiden sonra ev ve iş hayatı arasındaki sınırların bulanıklaşmasına dair eğilimler pazar gecesi sendromunu artırmış olabilir. Çalışmaya göre bu durum sadece işlerinde mutsuz olanları etkilemiyor. Yani işini seven insanlar da pazar gecesi sendromu, hüznü yaşayabiliyor.

650 katılımcının katıldığı anket sonuçları, insanların Pazar akşamları enerji düşüşleri yaşadıklarını gösteriyor.

Guardian haberinde "Exeter Üniversitesi'nden İlke İnceoğlu liderliğindeki yeni bir araştırma, birçok çalışanın “Pazar günü korkularını” yaşadığını ortaya çıkardı. Bu fenomen genellikle önünüzdeki haftayla ilgili zihinsel meşguliyetin yanı sıra korku, sinirlilik ve uyumakta zorluk çekme şeklini alır. Yanıt verenlerden biri, "Zihniniz hafta sonu rahatlama veya eğlenceden, önünüzdeki çalışma haftasında yapmanız gereken şeylerle ilgili endişelere dönüşmeye başlıyor" diyor.

HAFTA SONU MAİLLERİ

Araştırmaya göre Pazar korkuları özellikle hafta sonu e-postalarını sık sık kontrol eden, önceki haftadan kalan işleri olan ve kendilerinden yüksek beklentiler olan kişiler arasında belirgin. Pandemiden sonra durum daha da kötüleşmiş gibi görünüyor. Evde çalışmanın yükselişi, iş ve boş zaman arasındaki sınırları bulanıklaştırdı.

Guardian'ın haberine göre pandemi öncesinde bile pazartesi günleri bazıları için özellikle zordu. 87 çalışanı 12 gün boyunca takip eden bir diğer araştırma, hafta ilerledikçe insanların ruh hallerinin ve enerji seviyelerinin iyileştiğini, Cuma günü zirveye ulaştığını ve Pazartesi günü uçurumdan düştüğünü ortaya koymuş. Pazartesi hüznü pek çok kültürde paylaşılıyor gibi görünüyor: 46 ülkede yapılan bir araştırma, Pazartesi gününün insanların "iyi bir gün" olduğunu söyleme olasılıklarının en düşük olduğu gün olduğunu ortaya koymuş.

Guardian, "İnsanların haftanın günlerine ilişkin öznel değerlendirmeleri de davranış kalıplarını yönlendiriyor gibi görünüyor. Yatırımcılar pazartesi günleri genellikle daha karamsardır ve tarihsel olarak hisse senedi getirileri daha düşük olmuştur. Araştırmacılar, yatırımcıların pazartesi günleri daha temkinli olma eğiliminde olduklarını, riskten kaçındıklarını ve çok daha güvenli yatırımlar yaptıklarını tespit etmişlerdir" diyor.