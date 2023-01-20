SGK'dan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında emeklilere yüzde 30 oranından daha düşük zam yapıldığına yönelik haberler çıktığı hatırlatıldı.

Sigortalıların aylıklarının, hizmetin geçtiği dönemlerde geçerli olan aylık bağlama sistemlerinde belirlenen kurallar çerçevesinde ve aylık talep yılı esas alınarak hesaplandığı vurgulanan açıklamada, "Sigortalının gün ve kazançlarında bir değişiklik olmasa da her yılın TÜFE, gelişme hızı, aylık artışı verileri farklı olduğundan talep yılına göre aylık miktarı değişebilmektedir" bilgisine yer verildi.

"Farklı hesap yapılmayacak"

2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıklarının da yüzde 30 oranında artırıldığı belirtiline açıklamada, "Aylık hesaplama sisteminde bir değişiklik yapılmamış, mevcut yasal düzenlemelerde yer alan kurallar çerçevesinde aylıklar hesaplanmaktadır. Ayrıca, EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir" denildi.

Yapılan son düzenleme ile en düşük aylık miktarının dosya bazında 5 bin 500 TL’ye yükseltilmiş olduğu dile getirilen açıklamada, 5 bin 500 TL’nin altında emekli aylığı ödendiğine yönelik haberlerin de gerçeği yansıtmadığının altı çizildi.