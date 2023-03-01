ARA
Bist 100
5324,17
1,66%
Bist 100
Dolar/TL
18,8869
0,0082%
Dolar/TL
Euro/TL
20,1582
0,8972%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0673
0,9138%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1117,61
0,77%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

SGK'dan EYT açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmeden aylık bağlama işlemi yapılmasının mümkün olmadığını bildirdi.

01 Mart 2023 | 15:09
Son Güncellenme: 01 Mart 2023 | 15:19
0
SGK'dan EYT açıklaması

Kurumdan yapılan açıklamada, 8 Eylül 1999 öncesi ilk defa sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanmasında yaş şartını kaldıran düzenlemenin, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği hatırlatıldı.

Söz konusu kanun, henüz Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmediği halde çok sayıda vatandaşın gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile kurumdan aylık talebinde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuya ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden Kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir. Tüm süreçler tamamlanıp Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra Kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır."

İlgili Haberler
EYT hakkında tüm merak edilenler (EYT prim gün sayısı tablosu)
EYT hakkında tüm merak edilenler (EYT prim gün sayısı tablosu)
9 maddede EYT yasası
9 maddede EYT yasası
EYT kapsamında ilk maaşlar ne zaman? Bakanlıktan açıklama var
EYT kapsamında ilk maaşlar ne zaman? Bakanlıktan açıklama var
EYT başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?
EYT başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?
0
  • ALTIN GRAM - TL 1117,61 0,77%
  • ALTIN ONS 1840,52 0,77%
  • BIST 100 5324,17 1,66%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8869 0,0082%
  • EURO/TURK LIRASI 20,1582 0,8972%
  • EURO/USD 1,0673 0,9138%
  • INGILIZ STERLINI 1,20154 -0,10434%
  • JAPON YENI 136,062 -0,054%
  • KANADA DOLARI 1,36138 -0,23633%
  • RUS RUBLESI 75,265 0,2865%
Günün En Çok Okunanları
Deprem 10 OSB’de üretimi vurdu
Borsada gün sonu özeti: Bugün hangi veriler var?
Borsada gün sonu özeti: Bugün hangi veriler var?
Bazı köylerde nüfus 20 kat arttı
Bazı köylerde nüfus 20 kat arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzedelere 15 bin lira taşınma yardımı bugün başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzedelere 15 bin lira taşınma yardımı bugün başlıyor
Kaybettiği unvanını geri kazandı
Kaybettiği unvanını geri kazandı
Sapanca, turizmde dünya ligine çıkıyor
Sapanca, turizmde dünya ligine çıkıyor
Yunanistan'da tren faciası: En az 32 ölü
Yunanistan'da tren faciası: En az 32 ölü
EYT TBMM'de kabul edildi
GERİ
İLERİ
Deprem 10 OSB’de üretimi vurdu
Borsada gün sonu özeti: Bugün hangi veriler var?
Bazı köylerde nüfus 20 kat arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzedelere 15 bin lira taşınma yardımı bugün başlıyor
Kaybettiği unvanını geri kazandı
Borsada gün sonu özeti: Bugün hangi veriler var?
Bazı köylerde nüfus 20 kat arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzedelere 15 bin lira taşınma yardımı bugün başlıyor
Kaybettiği unvanını geri kazandı
Sapanca, turizmde dünya ligine çıkıyor
Bazı köylerde nüfus 20 kat arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzedelere 15 bin lira taşınma yardımı bugün başlıyor
Kaybettiği unvanını geri kazandı
Sapanca, turizmde dünya ligine çıkıyor
Yunanistan'da tren faciası: En az 32 ölü
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL