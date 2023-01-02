SGK'dan kamu görevlileri için emeklilik başvurusu açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kamu görevlilerinin emeklilik belgelerini Hizmet Takip Programı (HİTAP) üzerinden göndermesi gerektiğini açıkladı.

SGK'den yapılan açıklamada, kamu görevlilerinin, emeklilik işlemleri konulu genelge kapsamında emeklilik belgelerini 15 Kasım 2022'den itibaren yalnızca HİTAP üzerinden SGK'ye göndermesi ve emeklilik işlemlerinde bu bilgi ve belgelerin esas alınacağının belirtildiği anımsatıldı.

Açıklamada, yersiz işlem süreçlerinin oluşmaması için HİTAP dışında, kağıt ortamında elden veya posta yoluyla ya da kayıtlı elektronik posta gibi herhangi bir kanaldan, ilk emeklilik belgelerinin gönderilmemesi gerektiği işaret edildi.