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SGK'de EYT mesaisi yapan personele fazla çalışma ücreti verilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığının Emeklilik Hizmetleri ve Sigorta Primleri genel müdürlüklerindeki memurlara fazla çalışma ücreti ödenecek.

10 Ocak 2023 | 10:09
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SGK'de EYT mesaisi yapan personele fazla çalışma ücreti verilecek

"SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ile Taşra Teşkilatının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Emeklilik Hizmetleri ve Sigorta Primleri genel müdürlükleri ile bunların taşra teşkilatında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmeyecek şekilde fazla çalışma ücreti ödenecek.

Burada, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetvelinde belirlenmiş olan fazla çalışma saat ücretinin (5,40 lira) beş katı esas alınacak.

Karar, 1 Ocak-30 Haziran 2023 tarihleri arasında uygulanacak.

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