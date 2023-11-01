ARA
Bist 100
7304,56
-2,79%
Bist 100
Dolar/TL
28,3291
0,0756%
Dolar/TL
Euro/TL
29,8698
-0,2296%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0544
-0,2955%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1811,27
0,3%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Son dakika: Emekliye 5 bin lira ikramiye ne zaman ödenecek? Bakan Işıkhan tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeyle ilgili açıklama yaptı. Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Bakan Işıkhan, ödemelerin 15 Kasım'ı geçmeyeceğini söyledi.

01 Kasım 2023 | 12:39
0
Son dakika: Emekliye 5 bin lira ikramiye ne zaman ödenecek? Bakan Işıkhan tarih verdi

Çalışmayan emeklilere tek seferlik yapılacak 5 bin liralık ikramiye ödemesinde tarih belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." dedi.

12,2 MİLYON EMEKLİYE ÖDENECEK

12,2 milyon emekliyi ilgilendiren ödemelerin bütçeye toplam maliyeti 61 milyar lira olarak açıklanmıştı.

KİMLER KAPSAM DIŞI?

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1811,27 0,3%
  • ALTIN ONS 1988,55 0,24%
  • BIST 100 7304,56 -2,79%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,3291 0,0756%
  • EURO/TURK LIRASI 29,8698 -0,2296%
  • EURO/USD 1,0544 -0,2955%
  • INGILIZ STERLINI 1,21247 -0,24764%
  • JAPON YENI 151,177 -0,328%
  • KANADA DOLARI 1,38667 -0,05658%
  • RUS RUBLESI 92,55 -1,1218%
Günün En Çok Okunanları
BYD'nin Türkiye'deki ilk modeli ATTO 3 satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
Dünyanın en havalı 40 semti açıklandı: Türkiye'den de bir yer var!
Dünyanın en havalı 40 semti açıklandı: Türkiye'den de bir yer var!
O artık dünyanın en zengin 5. kişisi ve serveti eski patronunu geçmeye çok yakın!
O artık dünyanın en zengin 5. kişisi ve serveti eski patronunu geçmeye çok yakın!
Otomobil satın alırken 740 bin lirası böyle gitti
Otomobil satın alırken 740 bin lirası böyle gitti
Ekonomist Dergisi’nin 'Cumhuriyet’in 100. Yılı' özel sayısı çıktı
Ekonomist Dergisi’nin 'Cumhuriyet’in 100. Yılı' özel sayısı çıktı
Pfizer 3. çeyrekte zarar açıkladı
Pfizer 3. çeyrekte zarar açıkladı
Stellantis 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: ABD'deki grev ne kadar etkiledi?
Stellantis 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: ABD'deki grev ne kadar etkiledi?
Turistik Doğu Ekspresi için bilet satışları başladı: İşte oda fiyatları
GERİ
İLERİ
BYD'nin Türkiye'deki ilk modeli ATTO 3 satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
Dünyanın en havalı 40 semti açıklandı: Türkiye'den de bir yer var!
O artık dünyanın en zengin 5. kişisi ve serveti eski patronunu geçmeye çok yakın!
Otomobil satın alırken 740 bin lirası böyle gitti
Ekonomist Dergisi’nin 'Cumhuriyet’in 100. Yılı' özel sayısı çıktı
Dünyanın en havalı 40 semti açıklandı: Türkiye'den de bir yer var!
O artık dünyanın en zengin 5. kişisi ve serveti eski patronunu geçmeye çok yakın!
Otomobil satın alırken 740 bin lirası böyle gitti
Ekonomist Dergisi’nin 'Cumhuriyet’in 100. Yılı' özel sayısı çıktı
Pfizer 3. çeyrekte zarar açıkladı
O artık dünyanın en zengin 5. kişisi ve serveti eski patronunu geçmeye çok yakın!
Otomobil satın alırken 740 bin lirası böyle gitti
Ekonomist Dergisi’nin 'Cumhuriyet’in 100. Yılı' özel sayısı çıktı
Pfizer 3. çeyrekte zarar açıkladı
Stellantis 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: ABD'deki grev ne kadar etkiledi?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL