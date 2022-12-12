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İşsizlik ekimde yükseldi

Türkiye'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti.

12 Aralık 2022 | 10:06
Son Güncellenme: 12 Aralık 2022 | 12:48
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İşsizlik ekimde yükseldi

Türkiye'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan artışla yüzde 10,2 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 534 bin kişi olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, ekimde bir önceki aya kıyasla 57 bin kişi artarak 3 milyon 534 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 10,2 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,8 puanlık artışla yüzde 21,9 oldu.

Ayrıca, geçmiş döneme ilişkin bazı verilerde revizyona gidildi.

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