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Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Enflasyon, Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93 artarken yıllık bazda yüzde 64,77 oldu. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışları 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte netleşti.

03 Ocak 2024 | 10:10
Son Güncellenme: 03 Ocak 2024 | 10:29
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Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025'teki mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine göre bu yılın ilk yarısı için yüzde 15 ve enflasyon farklarından oluşan artış yapılacak.

TRT Haber'de maaş artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şunları kaydetti;

  •  2,98 aylık enflasyon ile birlikte ile birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı dahil aylık artışları yüzde 49,25 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin ise yüzde 37,57 oldu.
  • Memurlardaki bu yüzde 49,24'lik oranın yüzde 15'lik kısmı ocak zammı. Yüzde 29,78'de enflasyon farkından gelen artış. Dolayısıyla ikisinin aritmetik olarak toplanmıyor bunlar çarpımı sonucu çıkan rakam yüzde 49,25.

SSK ve Bağkur emeklisine refah payı verilecek mi?

Bu kapsamda SSK ve Bağkur emeklilerinin ise kök maaşlarına bu artış olacak. Bu noktada özellikle hükümetin 7 bin 500 noktasında ve aradaki fark noktasında nasıl bir adım atacağını belki bugün belki bir kaç gün içerisinde görebiliriz. Ama herhangi bir şey yapılmadığı takdirde SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışı bu. Orada bir düzenleme yapılma ihtimalini kuvvetle muhtemel değerlendiriyorum.

"En düşük memur maaşı 32 bin 835 lira seviyesine çıkacaktır"

En düşük devlet memuru maaşı 22 bin lira seviyelerinde olduğunu düşünürsek 32 bin 835 lira seviyelerine çıkacağını söyleyebiliriz.

"En düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 800 lira seviyesine gelecektir"

Memur maaşları doğrudan memur emeklilerini de etkiliyor toplu sözleşme kapsamında. Memur emeklileri de yüzde 49,25 alacaklar. Orada da en düşük 14 bin 800 seviyelerine gelecektir. Bunu kabaca ifade ediyorum.

 

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