Şu anda en çok talep gören 10 iş becerisi

Dünya Ekonomik Forumu’na göre iş ve meslekler şu anda büyük bir dönüşümden geçiyor. Önümüzdeki yıllarda milyonlarca iş ortadan kalkacak, milyonlarca kişilik yeni iş alanları açılacak. Dünya Ekonomik Forumu'nun son raporuna göre daha fazla şirketin yapay zeka (AI) teknolojilerini benimsemesi ve küresel ekonominin kötüleşmesi nedeniyle önümüzdeki beş yıl içinde iş piyasasında büyük çalkantılar yaşanabilir. WEF, önümüzdeki 5 yıl içinde 14 milyon işin yok olacağı konusunda uyarıyor.

Kesin olan bir şey var: Birçok çalışan bu değişime uyum sağlamak zorunda kalacak. Bu değişimde yol gösterecek becerilere sahip olmak çok önemli. Dünya Ekonomik Forumu 803 şirketin katıldığı bir ankette şu anda hangi becerilerin önemli olduğunu ve hangilerinin önümüzdeki yıllarda hayati hale geleceğini ortaya koyuyor.

Analitik ve yaratıcı düşünme becerileri, şirketlerin şu anda çalışanlardan beklentileri arasında en üst sıralarda yer alıyor. Raporda, "Önceki araştırmalarla yapılan karşılaştırmalar, işyeri görevleri giderek daha fazla otomatik hale geldikçe, yaratıcı düşünmenin analitik düşünmeye göre öneminin arttığını gösteriyor” dedi.

EN ÖNEMLİ 10 BECERİ

Rapora göre bu yıl çalışanlar için en önemli 10 beceri şöyle:

1 1. Analitik düşünme

2 2. Yaratıcı düşünme

3 3. Dayanıklılık, esneklik ve çeviklik

4 4. Motivasyon ve öz farkındalık

5 5. Merak ve yaşam boyu öğrenme

6 6. Teknoloji okuryazarlığı

7 7. Güvenilirlik ve detaylara dikkat

8 8. Empati ve aktif dinleme

9 9. Liderlik ve sosyal etki