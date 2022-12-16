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Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığınca, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, 1200 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

16 Aralık 2022 | 11:16
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Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında, daha önceki atamalarda atama şartlarını taşımama, feragat ve evrak teslim etmeme gibi nedenlerle boş kalan pozisyonlar başta olmak üzere, 1200 sözleşmeli personel alınacak.

Söz konusu adaylar, büro ve destek personeli (temizlik görevlisi, şoför), koruma ve güvenlik görevlisi, kara gümrük kapılarında 7/24 çalışılması esasına göre veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinde veteriner hekim, zirai karantina müdürlüklerinde ziraat mühendisi (inspektör görevi yapmak üzere bitki koruma bölümü mezunu) olarak görevlendirilecek.

Tercihler, ÖSYM Başkanlığınca 16-20 Aralık tarihlerinde kabul edilecek.

Alınacak sözleşmeli personelin unvan ve sayıları şöyle:

"- 304 büro personeli

- 267 koruma ve güvenlik görevlisi

- 201 temizlik görevlisi

- 167 ziraat mühendisi

- 107 veteriner hekim

- 68 şoför

- 48 orman muhafaza memuru

- 14 gıda mühendisi

- 7 harita mühendisi

- 7 avukat

- 4 su ürünleri mühendisi

- 3 kimyager

- 1'er balıkçılık teknolojisi mühendisi, ziraat teknisyeni ve sağlık teknikeri."

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