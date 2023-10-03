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TÜED'den milletvekillerine emekli maaşlarına zam mektubu

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Türkiye Büyük Millet Meclisindeki tüm milletvekillerine emekli maaşlarına zam yapılması talebiyle mektup gönderdi.

03 Ekim 2023 | 12:16
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TÜED'den milletvekillerine emekli maaşlarına zam mektubu

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, imzasıyla gönderilen mektupta, yaklaşık 6 milyon emeklinin en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 lirayla geçinmek zorunda kaldığı belirterek, şunları kaydetti:

"Toplu sözleşme ile kamu işçileri taban maaşı 21 bin lira olarak belirlenmiş, memur taban maaşı da 22 bin lira olmuştur. Hali hazırda, çalışan ve emekli arasında ciddi bir maaş farkı varken ve bu durumun düzeltilmesi için ısrarla intibak beklentimiz masadayken, emeklilerimizin beklentileri de en az çalışanlar kadar zam almaktır. Aksi halde çalışan ve emekli arasında en az iki kat olan ücret adaletsizliği üç-dört katına çıkacaktır. Bu durum, yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş emekli kesimi için hayal kırıklığı olacak ve toplumsal barış zedelenecektir. Altı ayda bir alınacak TÜFE zammı ile de fark daha hızlı artacak ve toplumda kapanması çok derin bir yara açacaktır."

"Emeklilerimizin yıl sonunu bekleyecek takati kalmamıştır"

Ergün, temmuz ayındaki yüzde 25'lik zammın emeklileri hayal kırıklığına uğrattığını vurgulayan Ergün, mektupta şu ifadeleri kullandı:

"Zatıalinizden talebimiz, emeklilerimizin bir nebze olsun rahatlamasını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, en düşük emekli aylığının hiç olmazsa asgari ücret seviyesine çekilmesi ve söz verildiği gibi 7 bin 500 lira üzerinde aylık alanlara da en az 8 bin lira seyyanen zam yapılarak, gerçek anlamda devlet korumalı sosyal güvenliğin hayata geçirilmesi için parlamentoda emeklilerimizin, dul ve yetimlerimizin sesi olmanızdır. Emeklilerimizin yıl sonunu veya 2024 bütçesini bekleyecek, sabrı da takati de kalmamıştır. Alım gücümüz, belki de bu yüzyılın en düşük seviyesine inmiştir. Eli nasırlı, ağzı dualı emekli topluluğumuz, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine atılacak adımları vakarına yaraşır bir olgunlukla karşılayacak ve bunu hakkıyla takdir edecektir."

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