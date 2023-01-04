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Türkiye Kamu-Sen'den seyyanen ücret artışı talebi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, maaş artış oranının yüzde 30'a çıkarılmasının kamu çalışanlarının beklentilerini karşılamadığını belirterek, seyyanen bir ücret artışı yapılması gerektiğini ifade etti.

04 Ocak 2023 | 17:16
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Türkiye Kamu-Sen'den seyyanen ücret artışı talebi

Kahveci, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memur maaşları ve memur emeklisi aylıklarına dün yüzde 25 zam açıkladığını anımsatarak, bu oranın artırılması yönünde başta sosyal medya üzerinden olmak üzere talepte bulunduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün TBMM'de yeni zam oranını yüzde 30 olarak açıkladığını hatırlatan Kahveci, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanının bugün yaptığı açıklamada, maaş artış oranının yüzde 30'a çıkarılmasıyla önemli bir adım atılmış ancak kamu çalışanlarının beklentilerini karşılamamıştır. Gelinen bu noktada, kamu çalışanlarına ve emeklilerimize seyyanen bir ücret artışı yapılması, yaşanan ücret adaletsizliğinin ve gelir kaybının giderilmesi anlamında en doğru yaklaşım olacaktır."

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