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Yapay zeka işinizi tehdit ediyor mu? Bu 10 meslek risk altında olabilir

Uzmanlar ChatGPT ve ilgili yapay zekanın bazı meslekleri özellikle de beyaz yakalıları tehdit edebileceğini söylüyor. İşte Insider'a göre tehdit altında olabilecek 10 potansiyel meslek...

05 Haziran 2023 | 14:38
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Yapay zeka işinizi tehdit ediyor mu? Bu 10 meslek risk altında olabilir

OpenAI'nin ChatGPT'si geçen yıl piyasaya sürülemisinn ardından yapay zeka konusunu gündemin ve iş dünyasının ilk sırasına taşıdı. Insider'ın haberine göre ChatGPT'yi test eden Amazon çalışanları, müşteri destek sorularını yanıtlamada "çok iyi iş çıkardığını", kurumsal stratejiyle ilgili soruları yanıtlamada "çok güçlü" olduğunu söylüyor. Goldman Sachs'ın yakın tarihli bir araştırması, üretken Yapay Zeka araçlarının aslında dünya çapında 300 milyon tam zamanlı işi etkileyebileceğini ve bunun da iş piyasasında "önemli bir bozulmaya" yol açabileceğini söylüyor.

Bununla beraber olası hataların da gözden kaçırılmaması gerekli. Örneğin ChatGPT kullanıcıları botun yanlış bilgi üretebildiğini, kodlama problemlerini yanlış yanıtlayabildiğini ve temel matematikte hatalar üretebildiğini söylüyor.

McKinsey Global Institute ortaklarından Anu Madgavkar, Insider'a verdiği demeçte "Bu tür şeyleri tam bir ikame olarak değil, üretkenliği artıran araçlar olarak düşünmeliyiz" diyor. Insider'ın araştırmasın göre yapay zeka riski en yüksek meslekler şöyle:

RİSK ALTINDAKİ 10 MESLEK

1
1- Teknoloji işleri (Kodlayıcılar, bilgisayar programcıları, yazılım mühendisleri, veri analistleri)

1- Teknoloji işleri (Kodlayıcılar, bilgisayar programcıları, yazılım mühendisleri, veri analistleri)

Brookings Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olan ve yapay zekanın Amerikan işgücü üzerindeki etkisini araştıran Mark Muro, Insider'a verdiği demeçte, ChatGPT gibi gelişmiş teknolojilerin insanlardan daha hızlı kod üretebileceğini, bunun da işin daha az çalışanla tamamlanabileceği anlamına geldiğini söylüyor. Muro, "Bir yazılım geliştirici ekibine mal olan bir iş, artık sadece bir kısmına mal olabilir" diyor. Columbia Business School profesörlerinden Oded Netzer ise yapay zekanın yazılımcıların yerini almaktan ziyade onlara yardımcı olacağını düşünüyor.
2
2- Medya işleri (reklamcılık, içerik oluşturma vb)

2- Medya işleri (reklamcılık, içerik oluşturma vb)

Uzmanlar ChatGPT gibi yapay zekaların yazılı içerik üretme konusunda iyi olduğunu ve bunu "insanlardan daha verimli" bir şekilde yapabileceğini iddia ediyor. Madgavkar genel olarak medya işlerinin ChatGPT ve benzeri yapay zeka biçimlerinden etkilenebileceğini düşünüyor. Bunun nedeni Yapay Zeka'nın metin tabanlı verileri iyi okuyabilmesi, yazabilmesi ve anlayabilmesidir. Medya endüstrisi şimdiden yapay zeka tarafından üretilen içerikleri denemeye başladı. Teknoloji haber sitesi CNET düzinelerce makale yazmak için ChatGPT'ye benzer bir yapay zeka aracı kullandı. Yayıncı bir dizi düzeltme yapmak zorunda kaldı.
3
3-Hukuk sektörü işleri

3-Hukuk sektörü işleri

Goldman Sachs'ın yakın tarihli bir raporuna göre, üretken yapay zeka büyük olasılıkla ABD'deki hukuk çalışanlarını etkileyebilir. Ancak başvuran bir kişinin ne istediğini anlamak için bir dereceye kadar insan yargısı gerektiğinden yapay zeka bu işleri tamamen otomatikleştiremeyecektir.
4
4- Pazar araştırması analistleri

4- Pazar araştırması analistleri

Pazar araştırması analistleri veri toplamaktan, bu verilerdeki eğilimleri belirlemekten ve daha sonra etkili bir pazarlama kampanyası tasarlamak veya reklamların nereye yerleştirileceğine karar vermek için verileri kullanmaktan sorumludur. Muro, "Bunlar artık yapay zekanın üstesinden gelebileceğini gördüğümüz şeyler" diyor.
5
5-Öğretmenlik

5-Öğretmenlik

Pek çok öğretmen şimdiden öğrencilerin ChatGPT'yi ödevlerini hazırlamakta kullanmasından endişe ediyor. Ancak Rochester Teknoloji Enstitüsü'nden Pengcheng Shi'ye göre öğretmenlik açısından iş güvenliği de tehdit altında olabilir. Shi,ChatGPT'nin "şimdiden dersleri kolayca öğretebileceğini" düşünüyor. Ancak ders planlaması gibi işleri yapmak için ChatGPT kullanan bir lise fen öğretmeni olan Shannon Ahern mesleğin teknoloji tarafından ele geçirilmesinden endişelenmediğini söylüyor, yüz yüze eğitime ve öğretmenlere her zaman ihtiyaç olacağını belirtiyor.
6
6-Finans işleri

6-Finans işleri

Uzmanlar, finans sektöründe çalışanların yerlerini yapay zekanın almasının mümkün olabileceğini düşünüyor. Brookings Enstitüsü'nde araştırmacı olan Muro, finansal analistlerin, kişisel finans danışmanlarının önemli miktarda sayısal veri gerektiren diğer işlerin de yapay zekadan etkilenebileceğini söylüyor. Muro, "Yapay zeka piyasadaki eğilimleri belirleyebilir, bir portföydeki hangi yatırımların daha iyi ve daha kötü gittiğini vurgulayabilir, daha iyi bir yatırım sepetini tahmin etmek için çeşitli diğer veri biçimlerini kullanabilir" diyor.
7
7- Traderlar

7- Traderlar

Uzmanlar ChatGPT'nin ticaretten yatırım bankacılığına kadar bir dizi Wall Street sektörü işini altüst edebileceğini söylüyor. Rochester Institute of Technology'nin bilgisayar bilimleri bölümünde dekan olan Pengcheng Shi, bu tarz bazı rollerin tehlikede olabileceği konusunda hemfikir. New York Post'a konuşan Shi, "Bir yatırım bankasında insanlar üniversiteden mezun olduktan sonra işe alınıyor ve robot gibi çalışmak ve Excel modellemesi yapmak için iki, üç yıl harcıyorlar. Bunu yapay zekaya yaptırabilirsiniz" dedi.
8
8- Grafik tasarımcılar

8- Grafik tasarımcılar

Yapay zeka birçok grafik tasarım yeteneğine sahip. Harvard Business Review'da Aralık ayında yayınlanan bir yazıda üç profesör, saniyeler içinde görüntü üretebilen bir yapay zeka aracı olan DALL-E'yi grafik tasarım endüstrisi için potansiyel bir tehdit olarak konumlandırdı. Bununla beraber Oxford Üniversitesi'nden Dr. Carl Benedikt Frey, yapay zeka araçlarının aslında bu tarz "yaratıcı" sektörlerde çalışanların daha kaliteli işler üretmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor. Frey, teknolojinin ücretleri nasıl etkileyeceği konusunda daha endişeli.
9
9- Muhasebeciler

9- Muhasebeciler

Uzmanlar, muhasebecilerin işlerinin ChatGPT nedeniyle risk altında olabileceğini söylüyor. Toronto Üniversitesi İletişim, Kültür, Bilgi ve Teknoloji Enstitüsü'nde doçent olan Brett Caraway özellikle "entelektüel emeğin" tehdit altında olabileceğini söylüyor.
10
10- Müşteri hizmetleri temsilcileri

10- Müşteri hizmetleri temsilcileri

Uzmanlar, müşteri destek uzmanlarının işlerini yapay zekaya kaptırabileceğini söylüyor. Teknoloji araştırma şirketi Gartner'ın 2022 yılında yaptığı bir çalışma, chatbotların 2027 yılına kadar şirketlerin yaklaşık %25'i için ana müşteri hizmetleri kanalı olacağını öngörüyor.
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