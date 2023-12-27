Yeni Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? Yüzde Kaç Arttı? İşte Asgari Ücret 2024

Asgari ücret 2024 ne kadar? sorusu bugün yanıt buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücreti açıkladı. Işıkhan, asgari ücretin, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olduğunu açıkladı.

ASGARİ ÜCRET 2024 NE KADAR OLDU? YÜZDE KAÇ ARTTI?

Işıkhan, yeni asgari ücrete ilişkin, "Yeni miktarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz." dedi.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Temmuz ayında net asgari ücret devletimiz tarafından verilen 500 lira asgari ücret desteği ile birlikte 11 bin 402 lira olmuştu.

Şimdi de 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak net asgari ücreti, 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz.

Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun inşallah. Bu rakamla net asgari ücrete, önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre ise kümülatif olarak yüzde 100 oranında artış yapılmış bulunmaktadır.

Yeni miktar ile çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz.

Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçisinin, işverenin ve tüm vatandaşlarının yanında yer almaya devam edecektir.

Türkiye Yüzyılı, emekçisinin, üretenin, işverenin ve yatırımcısının el ele verdiği birlik ve beraberlik ruhu içerisinde kararlı adımlarla ilerlemeye devam edecektir."

Türk-İş Başkanı Atalay: Talebimiz 18 bin TL, yılda 2 kez güncellemeydi

Bakan Işıkhan'ın ardından konuşan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kendi taleplerinin 18 bin TL ve yılda iki kez güncelleme yapılması olduğunu söyledi. Atalay, enflasyon durmadığı sürece yılda bir kez çalışanların talebinin yerine getirilemeyeceğini söyledi.

Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek

Yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilen asgari ücret, her vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

Mevcut asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.



