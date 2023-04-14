ARA
Bist 100
5173,19
0,73%
Bist 100
Dolar/TL
19,3793
0,2408%
Dolar/TL
Euro/TL
21,4277
0,3416%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1057
0,0919%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1266,71
-0,1%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Yeniden yapılandırma görevine fazla mesai ücreti

Yeniden yapılandırma kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatındaki işlemlerin zamanında sonuçlandırılabilmesi amacıyla ilgili birimlerde çalışanlar için fazla mesai düzenlemesine gidildi.

14 Nisan 2023 | 09:45
0
Yeniden yapılandırma görevine fazla mesai ücreti

Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na Tabi Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar ile 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında yapılması öngörülen işlemlerin zamanında sonuçlandırılabilmesi için ilgili birimlerinde fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulan Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele, mesai saatleri dışında yaptıkları çalışmalar karşılığında ödenecek fazla çalışma ücretine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, söz konusu ücret, 7440 sayılı Kanun kapsamında fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulan ve mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan, Gelir idaresi Başkanlığının Tahsilat ve İtilaftı İşler, Uygulama ve Veri Yönetimi, Gelir Yönetimi ile Mükellef Hizmetleri daire başkanlıklarında görev yapan personeli ile taşra teşkilatında anılan kanun kapsamında yapılan iş ve işlemlerde görevlendirilen personele ödenecek.

Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda 50 saati geçemeyecek.

Fazla çalışmanın her bir saati için 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun (K) Cetveli'nde belirlenmiş fazla çalışma saat ücretinin (5,40 lira) 5 katı esas alınacak.

Bu Karar hükümleri, 1 Nisan-30 Eylül 2023 dönemi için uygulanacak.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1266,71 -0,1%
  • ALTIN ONS 2033,04 -0,36%
  • BIST 100 5173,19 0,73%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,3793 0,2408%
  • EURO/TURK LIRASI 21,4277 0,3416%
  • EURO/USD 1,1057 0,0919%
  • INGILIZ STERLINI 1,25096 -0,10142%
  • JAPON YENI 132,4 -0,131%
  • KANADA DOLARI 1,33256 -0,07948%
  • RUS RUBLESI 81,51 -0,329%
Günün En Çok Okunanları
Pegasus bilet kampanyası başlattı! İşte Pegasus'tan yurt dışı 1 Euro kampanyası detayları
FED tutanakları neler söylüyor?
FED tutanakları neler söylüyor?
Tesla'yı tahtından indiren firma dans edip zıplayan otomobilini tanıttı
Tesla'yı tahtından indiren firma dans edip zıplayan otomobilini tanıttı
Gram altın rekor tazeledi
Gram altın rekor tazeledi
Sasa Polyester, sermaye artırımı için SPK'ye başvurdu
Sasa Polyester, sermaye artırımı için SPK'ye başvurdu
Gates ve Soros'un ilgi gösterdiği tartışmalı proje yeniden gündemde
Gates ve Soros'un ilgi gösterdiği tartışmalı proje yeniden gündemde
FTX'in avukatları 7,3 milyar dolar değerindeki varlığın kurtarıldığını açıkladı
FTX'in avukatları 7,3 milyar dolar değerindeki varlığın kurtarıldığını açıkladı
SPK onayladı: İki yeni halka arz geliyor
GERİ
İLERİ
Pegasus bilet kampanyası başlattı! İşte Pegasus'tan yurt dışı 1 Euro kampanyası detayları
FED tutanakları neler söylüyor?
Tesla'yı tahtından indiren firma dans edip zıplayan otomobilini tanıttı
Gram altın rekor tazeledi
Sasa Polyester, sermaye artırımı için SPK'ye başvurdu
FED tutanakları neler söylüyor?
Tesla'yı tahtından indiren firma dans edip zıplayan otomobilini tanıttı
Gram altın rekor tazeledi
Sasa Polyester, sermaye artırımı için SPK'ye başvurdu
Gates ve Soros'un ilgi gösterdiği tartışmalı proje yeniden gündemde
Tesla'yı tahtından indiren firma dans edip zıplayan otomobilini tanıttı
Gram altın rekor tazeledi
Sasa Polyester, sermaye artırımı için SPK'ye başvurdu
Gates ve Soros'un ilgi gösterdiği tartışmalı proje yeniden gündemde
FTX'in avukatları 7,3 milyar dolar değerindeki varlığın kurtarıldığını açıkladı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL