Asya’nın en zengini 2019’da servetine servet kattı!
Asya’nın en zengini Hintli iş insanı Mukesh Ambani 2019 yılında servetini 17 milyar dolar artırdı.
Bloomberg Milyarderler Endeksine göre Hintli milyarder iş adamı Mukesh Ambani , 23 Aralık itibariyle kişisel servetine 17 milyar dolar ekleyerek net varlığını 61 milyar dolara taşıdı.
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un 13.2 milyar dolar kaybederken, Alibaba’nın kurucusu Jack Ma’nın servetini 11.3 milyar dolar büyütmesi ile karşılaştırıldığında, Asya’nın en zengin kişisi olan Mukesh Ambani’nin iyi bir yıl geçirdiği söylenebilir.
Ambani’nin servetindeki bu güçlü artış ise bu yıl kurucusu olduğu ve çekirdek faaliyet alanı petrol işleme ve petrokimya işinden tüketici ürünlerine yönelmeye başlayan Reliance Industries Limited’in hisselerinin %38’lik bir artış göstermesi sayesinde oldu. Reliance’ın hisse senetlerindeki artış, söz konusu dönemde Hindistan hisselerinin gösterge endeksi S&P BSE Sensex’teki artışın neredeyse iki katı oldu.
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