Atlas Global, uçuşlarına yeniden başladı
Atlas Global, 26 Kasım’da durdurduğu uçuşlara tekrar başladı.
Atlas Global Havayolları, 26 Kasım’dan itibaren ara verdiği uçuşlarına bugün tekrar başladı. Havayolu şirketi, uçuşlarına bugün planlanan iç hatta 1 dış hatta 5 karşılıklı tarifeli seferle devam edecek.
İlk seferini İngiltere’nin başkenti Londra’ya yapacak. Bugün dış hatlarda Londra’nın yanı sıra Amsterdam, Bağdat, Tel Aviv ve Tahran’a, iç hatlarda ise yine İstanbul Havalimanı’ndan Antalya’ya karşılıklı 12 sefer yapılması planlanıyor.
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