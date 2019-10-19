HAVELSAN’dan komuta kontrol ve savaş yönetim sistemlerinde önemli başarı
HAVELSAN, Türkiye’nin ilk Denizaltı Komuta Kontrol Sistemi ihracatını da gerçekleştirdi. HAVELSAN tarafından geliştirilen denizaltı sonar entegre komuta kontrol sistemi SEDA, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi.
Komuta kontrol savunma teknolojilerinde dünyanın önde gelen sistemlerini üreten HAVELSAN, Türkiye’nin ilk Denizaltı Komuta Kontrol Sistemi ihracatını gerçekleştirdi.
Pakistan’ın Agosta 90B sınıfı denizaltılarının modernizasyonu sözleşmesi kapsamında, STM ana yükleniciliğinde HAVELSAN tarafından geliştirilen denizaltı sonar entegre komuta kontrol sistemi SEDA, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi.
Modernizasyon faaliyetleri kapsamında denizaltı gemisinin tüm sonar süiti, periskop sistemleri, komuta kontrol sistemiyle radar ve elektronik destek sistemleri değiştiriliyor.
Mevcut silah konfigürasyonunun değiştirilen sistemlerle entegrasyonunun da gerçekleştirileceği proje kapsamında HAVELSAN’ın ürünleri ihraç ediliyor. Denizaltılar için HAVELSAN tarafından geliştirilen Komuta Kontrol Sistemi’nin fabrika kabul testleri başarıyla sonuçlandı.
HAVELSAN tesislerinde gerçekleştirilen fabrika kabul testlerine, STM ve Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli de katılım sağladı.
Projede denizaltıların Sonar Süit, Veri Dağıtım Sistemi, Savaş Yönetim Sistemi ve Torpido Atış Kontrol Sistemleri’ni içeren tüm Komuta Kontrol Sistemi’nin tasarım ve üretimi, HAVELSAN sorumluluğunda gerçekleştiriliyor.
Ayrıca HAVELSAN’ın öz kaynaklarıyla geliştirdiği Milli Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımı olan Kaşif, Komuta Kontrol Sistemi’nin altyapısında kullanılıyor.
TÜRK TEKNOLOJİLERİYLE 2020’DE DENİZDE
Denizaltılara entegre edilecek olan ve HAVELSAN tarafından geliştirilen Sonar Entegre Denizaltı Komuta Kontrol Sistemi (SEDA) Türkiye’nin bu alandaki ilk ihracatı olacak. Sistem, denizaltıya kurulmak üzere bu ay Karaçi tersanesine intikal ettirilecek.
Proje kapsamında modernize edilecek ilk denizaltı olan PNS Hamza’nın 2020’de denizlerde görev yapması planlanıyor. HAVELSAN, toplam üç denizaltının modernize edilmesi hedeflenen projede, üç yıldan kısa bir sürede denizaltının beyni ve sinir sistemi olarak tabir edebilen Komuta Kontrol Sistemi ve Veri Dağıtım Sistemi’ni teslim edecek.
SAVAŞ YÖNETİM SİSTEMİNDE DEVRİM: ADVENT
Savaş yönetim sistemlerindeki başarısı da dünyaca kabul edilen HAVELSAN, ağ destekli veri entegre savaş yönetim sistemi ADVENT’in de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte geliştirdi ve geçtiğimiz ay denize indirme töreni gerçekleştirilen MİLGEM Projesinin 4’üncü gemisi Kınalıada’ya entegre etti.
Daha önce GENESİS Savaş Yönetim Sistemini de geliştiren HAVELSAN ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın, Savunma Sanayii Başkanlığı projesi kapsamında geliştirdiği ADVENT Savaş Yönetim Sistemi’nin dünyanın sayılı sistemlerinden biri olduğu kabul ediliyor.
ADVENT’in entegre edildiği donanmadaki tim gemiler ve platformlar ağ desteğiyle birlikte hareket edebiliyor, birbirlerinin silah ve sensörlerini kullanabiliyor. ADVENT’in dost ve müttefik ülkelere de ihraç edilmesi bekleniyor.
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