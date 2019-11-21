Kitap severler buraya
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Konumuz ekonomi
Hepsiburada’nın ekonomi ve pazarlama kitabı kategorisinde yer alan eserler, şirket yöneticilerinin yanı sıra girişimcilere ve alana ilgi duyan bireylere hitap ediyor. Ekonomi kitapları mevcut birikimlerin nasıl değerlendirilebileceği noktasında okurlara yol gösteriyor. Ekonomi ve pazarlama kitapları, alternatif fikirler ve tavsiyeler içeriyor. Yatırım yapmanın kurallarını ayrıntılı bir şekilde ele alan eserler, zaman yönetimi konusunda okurları bilinçlendiriyor. Alanında başarılı olmak isteyen girişimcilerin boş vakitlerini nasıl değerlendirmeleri gerektiğine ilişkin tavsiyeler sunan kitaplarda, zamandan tasarruf etmenin ve bu durumu kazanca dönüştürmenin yolları sade ve anlaşılır bir üslupla kaleme alınıyor. Sürdürülebilir gelir elde etmek isteyen okurların başucu kitapları arasında yer alan eserler, doğru zamanda alım-satım işlemleri yapmanın püf noktalarına değiniyor.
Bir işletme kurulmadan önce atılması gereken adımların neler olması gerektiğine ilişkin verileri kapsamlı bir şekilde sunan ekonomi ve pazarlama kitapları, şirketlerin pazarlama masraflarını belirleyerek hedef kitlelerini seçmeleri gerektiği noktasında okurları uyarıyor. Satış yapılacak kişilerin cinsiyetleri, yaşları, meslekleri ve kültürleri ürünlerin pazarlama stratejilerini değiştiren etkenler arasında yer aldığından, eserlerde konu ile ilgili önerilere geniş bir yer veriliyor. Patronlar ve çalışanlar arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiği hakkında ipuçlarının yer aldığı kitaplarda, şirketteki çalışma atmosferini pozitif yönde değiştirecek tavsiyeler okurlara sunuluyor. Yöneticilerin, çalışanların fikirlerine değer vermesi gerektiğine ilişkin verilerin sunulduğu ekonomi ve pazarlama kitaplarında, kişiler arası iletişimde ikna kabiliyetine sahip olmanın önemine dikkat çekiliyor. Patronların liderlik vasıflarının olması gerektiği belirtilirken başarılı yöneticilerin eleştirel bir bakış açısına sahip olmalarının yanı sıra eleştiriye de açık olmaları gerektiği gibi konuların da altı çiziliyor.
Ekonomi kitapları, müşteri taleplerinin doğru anlaşılması gerektiği ve müşteri memnuniyetinin ön planda tutulması gerektiğine ilişkin bilgileri barındırıyor. Müşteriler ile ilişkilerin geliştirilebilmesi ve onlardan gelecek geri bildirimlerin önemsenmesi gerektiği noktasında okurları bilinçlendiren eserler, müşteri profilleri hakkında da değerlendirmeler içeriyor. Yöneticilerin, çalışanların ve iş dünyasına adım atmayı planlayan girişimcilerin vizyon kazanmalarına yardımcı olan iş dünyası kitapları, stratejik düşünme becerilerini artırıyor. Ekonomi ve pazarlama dünyasındaki gelişmelere ayak uydurarak kariyer basamaklarını tırmanmaya hedefleyen bireylerin beklentilerini karşılayan kitaplar, sektördeki önemli isimlerin kayda değer tavsiyelerine ulaşmayı mümkün kılıyor.
Yeni çıkan kitaplara yoğun ilgi
Yeni çıkan kitaplar konunda duyarlı bir okursanız size Hepsiburada olarak birçok seçenek sunuyoruz. Okuyuculara farklı alanlarda onları bilgilendiren, en yeni psikoloji ve kişisel gelişim kitapları, klasiklerin yeniden basımları, yerli ve yabancı yazarların en yeni eserleri kitapseverlerle buluşuyor.
Yeni çıkan kişisel gelişim ve psikoloji kitapları, meraklılarına kendilerini daha yakından tanıma ve iç dünyalarını keşfetme olanağı sunuyor. Psikoloji hakkında temel bilgiler edinmek ve psikoloji bilimini tanımak istiyorsanız Adam Hart-Davis’in yazmış olduğu ‘Pavlov’dan Günümüze’ isimli kitapla ilk adımı atabilirsiniz.
Tarihe ilgi duyuyorsanız yakın ve uzak geçmişe ışık tutan tarih kitaplarıyla bilgi dağarcığınızı geliştirebilirsiniz. Andrew Leatherbarrow’un ‘Çernobil’ isimli kitabı, yakın geçmişin en büyük trajedilerinden biri olan Çernobil faciasını mercek altına alıyor. Çocuk gelişimi ile ilgili iseniz Nihan Kaya’nın ‘Bütün Çocuklar İyidir’ ve Aletha J. Solter’in ‘Ağlamalar ve Öfke Nöbetleri’ kitaplarını da kitaplığınıza ekleyebilirsiniz.
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