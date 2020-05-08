Son yazımızda orta ölçekli işletmeler için 1C:Drive ERP çözümünü tanıtmıştık. Bugün ise 1C:Drive’ın, ambar ve stok yönetimi uygulamaya çalışan işletmelerin ortak sorunlarını çözmede başarıyla kullanılabilecek özelliklerine değineceğiz.

Faaliyetleri kompleks ürünler içeren üreticiler ve perakende firmaları stok kontrolü söz konusu olduğunda genellikle pek çok zorlukla baş etmek durumunda kalır. Çoklu ürünleri farklı parametrelerle, farklı sipariş boyutlarıyla yönetmek ve ürün geçmişini takip etmek oldukça fazla kaynak gerektirir. Bu makalede, işletmenizle birlikte büyüyen 1C:Drive hepsi bir arada çözümü kullanarak stok kontrol verimliliğini artırmanın çeşitli yollarından bahsedeceğiz.

İpucu #1: Varyant yönetimi kullanın

Birçok sektörde, müşteriler tarafından satın alınan nihai ürünler çoklu parametrelere sahip olabilmektedir. Örneğin tekstil sektöründe kıyafetler farklı bedenlerde ve renklerde üretilir. Ürün yönetimi geleneksel yaklaşımı, her bir “beden + renk” kombinasyonunu ayrı bir ürün olarak değerlendirir. Bu durum, kaydetmeniz ve yönetmeniz gereken ürün kartı sayısını önemli ölçüde artıracağından oldukça verimsiz bir yaklaşımdır.

1C:Drive çözümü, bunun yerine ürün varyantı özelliğiyle birden fazla varyant seçeneği olan ürünler oluşturmanıza olanak sağlayan yenilikçi bir yaklaşım kullanır. Tekstil sektörü örneğinden devam edersek, bu özellik sayesinde gömlek ürün olarak tanımlanır ve XL bedenli kırmızı bir gömlek ise ürün varyantı olur.

Eğer gömlek için tanımlanmış altı farklı beden ve beş farklı renk varsa, geleneksel iş otomasyonu yazılımları 30 ayrı ürün kartı (6 beden X 5 renk) oluşturur. 1C:Drive’da ise yalnızca tek bir ürün kartı oluşturulur; bu da 30 kat daha verimli çalışan bir stok yönetimi demektir. Dahası, ilerleyen dönemlerde gömlek için daha fazla parametre tanımlandığında veya yeni modeller çıktığında, 1C:Drive tek bir kod satırı yazılmasına gerek duymadan arayüzde yeni modeller eklenmesine izin verir.

Ayrıca, tüm varyantlar Satın Alma ve Satış belgelerinde doğrudan kullanılabilir. Bu özellik sayesinde birden çok stok kartıyla manuel işlem yapmak için harcanan zamandan tasarruf sağlanır.

İpucu #2: Seri Numarası takibi uygulayın

Bazı şirketler (üretim, satış, servis vb.) dizüstü bilgisayarlar gibi pahalı ürünlerle ilgili ticari işlemlerde bulunmaktadır. Bu durumda şirket genellikle ilgili ürünü, üretimden stok, satın alma ve hizmete kadar kullanım ömrünün her aşamasında takip etmek ister. Bunu başarmanın en iyi yolu benzersiz seri numarası kullanımıdır.

Ayrıca bayiler ve teknik servisler, ürünlerinin garanti süreçleri, tanılamalar ve ilgili tarihler gibi bilgilerine erişebilmek için servis geçmişi takibine ihtiyaç duyarlar. Bunları yapabilmek için, bu tür şirketlerin benzersiz seri numaraları ataması ve değişen parça yönetimi oluşturması gerekir.

1C:Drive, üreticilerin, satıcıların ve teknik servis şirketlerinin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış ve seri numaralarına dayalı ayrıntılı ürün iş akışını destekleyen bir çözümdür.

İpicu #3: Parti-Lot yönetimi uygulayın

Bazen, parti haline getirilen ürünlerle iş yapmak çok daha kolay olabilir. Parti bir işletmenin aynı özelliklere sahip ve homojen bir birim olarak kabul ettiği malları ifade eder. Aşağıdaki durumlar parti ürün olarak değerlendirilebilir:

Tek bir imalat sürecinde üretilen mal miktarı,

Konsinye satış için alınan ürün topluluğu.

Alt yükleniciye işlemesi üzere tedarik edilen ürün topluluğu.

Ürünleri son kullanma tarihlerine veya iş sürecinizle ilgili diğer özelliklere göre izlemek için parti fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Parti özelliğini kullanmak için satış veya satın alma belgelerinde bir ürün partisi belirlemeniz gerekir. Ardından stok, satış veya satın alma raporlarını partilere göre görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca, parti özelliğini kullanarak analiz etme ve hesaplama süreçleri için gereken bilgi hacmini de azaltabilirsiniz; böylece daha yüksek verimlilik sağlayabilir ve manuel emeği ortadan kaldırabilirsiniz.

Son olarak;

Kompleks ürünlerin gerçek zamanlı stok kontrolünün gerçekleştirilmesi için 1C:Drive kullanmanın en önemli avantajlarını listeleyelim:

Yüksek düzeyde uyarlanabilirlik – sistem, işletmenizle birlikte büyür, stok hacminiz arttığında 1C:Drive, ek maliyet gerektirmeden üstün verimlilik düzeyini korur.

– sistem, işletmenizle birlikte büyür, stok hacminiz arttığında 1C:Drive, ek maliyet gerektirmeden üstün verimlilik düzeyini korur. Varyant yönetimi özelliği, kompleks ürün yönetiminin optimizasyonunu sağlar. Her parametre kombinasyonu için yüzlerce ve binlerce ayrı stok kartı tanımlamak yerine birden çok parametresi olan tek bir ürün oluşturun.

özelliği, kompleks ürün yönetiminin optimizasyonunu sağlar. Her parametre kombinasyonu için yüzlerce ve binlerce ayrı stok kartı tanımlamak yerine birden çok parametresi olan tek bir ürün oluşturun. Ürünlerinizi seri numaralarına göre takip edin . Ürünlerinizi ve yaşam döngülerinin her aşamasını kolayca yönetin.

. Ürünlerinizi ve yaşam döngülerinin her aşamasını kolayca yönetin. Süreçlerinizi daha kolay yönetmek için benzer ürünleri partiler halinde tanımlayın. Analiz edilmesi ve yönetilmesi gereken veri hacmini azaltın.