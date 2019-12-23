Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları… İşte 2020’nin zamları
Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları zam oranı belli oldu.
Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları 2020 yılında yüzde 22,58 oranında artacak. Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen ücret de 2020 yılında 22,58 oranında artacak.
Buna göre, emniyet kemeri kullanmama 132 lira, seyir halinde cep telefonu kullanma 288 lira, alkollü araç kullanmanın cezası (birinci defa) bin 228, (ikinci defa) bin 539 lira oldu.
PASAPORT HARCI 304 LİRA
Yurt dışından getirilen cep telefonu harcı bin 838 liraya çıkarken, pasaport harcı 304.50 lira oldu. Ehliyet harcı ise 613 liradan 751 liraya yükseldi.
Yeniden değerleme oranı her yılın ekim ayında çıkan Üretici Fiyat Endeksi rakamına göre belirleniyor. Kanuna göre zam Cumhurbaşkanı’nın onayından sonra devreye alınıyor.
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