Traktörde umutlar ihracata bağlandı
Türkiye ekonomisinin 2018’in ikinci yarısından itibaren içine girdiği durgunluk, tüm sektörleri olumsuz etkiledi.
Ekonomideki yavaşlama ve küçülme sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında ise otomotiv ve makine sektörü geldi.
Bu alanda özellikle traktör üretiminde yaşanan daralma 2017 yılına kıyasla yüzde 70’lere ulaştı.
2019 yılını yaklaşık yüzde 55 küçülmeyle kapatmaya hazırlanan traktör üreticileri, 2020’de iç pazarın az da olsa toparlanmasını beklerken, umutlarını asıl olarak ihracata bağlamış durumda.
Geçen yıl yaklaşık 500 milyon dolarlık ihracata imza atan sektör, bu yıl yüzde 15’e gelecek yıl ise yüzde 25’e yakın ihracat artışı hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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