Yeni hastanesini Antalya’da açacak

Ekim 22, 2019 0 Yorum 57 Okunma
Yeni hastanesini Antalya’da açacak

Estetik cerrahi ve saç ekimi gibi alanlarda hizmet veren Esteworld, Ortadoğu ve Avrupa’daki gurbetçilerin ardından Ruslara da hizmet vermek hedefiyle Antalya’da hastane kuracak.

Şirket, 2020 yılında açmayı planladığı bu hastaneyle yüzde 40 büyüme hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap