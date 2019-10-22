Yeni hastanesini Antalya’da açacak
Estetik cerrahi ve saç ekimi gibi alanlarda hizmet veren Esteworld, Ortadoğu ve Avrupa’daki gurbetçilerin ardından Ruslara da hizmet vermek hedefiyle Antalya’da hastane kuracak.
Şirket, 2020 yılında açmayı planladığı bu hastaneyle yüzde 40 büyüme hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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