Bankamız dostluğun sembolü haline geldi
Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkanı ve Commercial Bank Murahhas Azası Omar Hussain Alfardan, “Alternatif Bank, kardeş ülkeler Türkiye ve Katar arasındaki değerli dostluğu sembolleştiren bir incidir” diyor.
TALİP YILMAZ
tyilmaz@ekonomist.com.tr
ARAM EKİN DURAN
eduran@ekonomist.com.tr
Alfardan, Alternatif Bank’a yapmaya devam edecekleri yatırımın iki ülke ekonomisine değer katacağını söylüyor. Türkiye ve Katar arasında kardeşliğe dönen olumlu siyasal iklimin bir yansımasını da ticari ilişkilerde görüyoruz.
Türkiye’de Katar yatırımları finans başta olmak üzere, perakende, enerji, tarım ve inşaat gibi stratejik sektörlerde sürekli artıyor. Bu güne kadar Katar’ın Türkiye’ye yatırım tutarı 23 milyar dolar civarına ulaşmış durumda. Türkiye’nin Katar’a ihracatı 1,1 milyar dolar seviyesinde.
İthalat ise 335 milyon dolar. 1,5 milyar dolara ulaşan dış ticaret hacmi, turizm gelirleriyle 2 milyar doları buluyor. Türk -Katar ortaklı şirketlerin sayısı da 200’ü buluyor.
Türkiye Katar arasındaki bu olumlu ilişkinin sembollerinden biri de Katar sermayeli Commercial Bank’ın iştiraki olan Alternatif Bank. Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkanı ve Commercial Bank Murahhas Azası Omar Hussain Alfardan, Commercial Bank ve Alternatif Bank’ın tam entegrasyonunun, Türkiye ve Katar ticari ilişkilerine büyük katkı sunacağını ve yeni işbirliği fırsatlarının önünün açılacağını söylüyor.
Alfardan ile iki ülkenin ticari ilişkilerini ve Commercial Bank’ın Türkiye pazarına bakışını konuştuk.
Commercial Bank’ı anlatır mısınız? Büyüklüğünüz nedir?
1975 yılında kurulan Commercial Bank, bugün Katar’ın hızla büyüyen ve çeşitlenen ekonomisinin önde gelen finansal kuruluşlarından biri. Katar’ın ilk özel bankası, modern bankacılık teknolojileri ve sistemlerinin öncüsü olarak; bireyselden, yerel girişimcilere, büyük ve uluslararası kurumlara kadar uzanan geniş müşteri portföyüyle ülkenin ekonomisinde önemli bir rol oynuyor.
30 Haziran 2019 itibarıyla aktif büyüklüğümüz 39 milyar dolar, mevduat hacmi 21 milyar dolar, kredi hacmi 23 milyar dolar ve özkaynak büyüklüğü ise 5,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Hangi pazarlarda faaliyet gösteriyorsunuz? Nasıl bir strateji izliyorsunuz?
İzlediğimiz genişleme stratejisinin başarısı sonucunda Umman’daki National Bank of Oman’da yüzde 34,9 ve Birleşik Arap Emirliği’ndeki (BAE) United Arab Bank’ta yüzde 40 ortaklık payına sahibiz. Başarılı bölgesel büyüme stratejimiz doğrultusunda 2013’te Türkiye’de Alternatif Bank’ın çoğunluk hissesini aldık, 2016 yılı sonunda gerçekleşen hisse devrinin ardından da tek sermayedarı haline geldik.
Türkiye piyasasında bir banka satın alma kararının altında yatan nedenleri anlatır mısınız?
Türkiye Katarlılar’ın çok yakından tanıdığı ve olumlu duygular beslediği bir ülke. Yakın geçmişte yaşadığımız gelişmeler de iki ülkeyi birbirine yaklaştırdı.
Aramızdaki ekonomik ve toplumsal ilişkiler bugün geçmişle kıyaslandığında çok daha derin ve kapsamlı ilişkilerdeki bu güçlenmeye ek olarak, Türkiye genç nüfusa, ekonomik açıdan güçlü bir büyüme potansiyeline, doğu ve batı arasında köprü kurması nedeniyle stratejik öneme sahip. Ülkenin ekonomik potansiyelini destekleyen sağlam bankacılık sektörü de Commercial Bank’in uluslararası büyüme stratejisinde önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.
Şunu belirtmeliyim ki Alternatif Bank, Katar özel sektörü tarafından Türkiye’de şu ana kadar yapılan en yüksek tutardaki yatırımdır. Alternatif Bank’a yaptığımız yatırımın ortak iş yapma kültürümüzle daha da büyüyeceğine ve her iki ülkenin ekonomisine değer katacağına eminiz.
Commercial Bank’ın sermaye artırımlarıyla birlikte 1 milyar dolar civarında bir yatırımı söz konusu. Türkiye pazarındaki yatırımınız ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
Türkiye’nin potansiyeline güveniyor, uluslararası çapta en büyük yatırımımız olan ve gösterdiği performansla büyüme ivmesini sürdüreceğini öngördüğümüz Alternatif Bank’a tam desteğimizi sunuyoruz. Alternatif Bank, Commercial Bank Grubu’nun beş yıllık stratejik planının önemli aktörlerinden biri konumunda. Bugüne kadar toplam 1 milyar dolara ulaşan yatırımımız ve son sermaye artışımız da bu anlayışımızın somut bir yansıması.
Stratejik ortaklık çerçevesinde Türkiye ve Katar arasında her geçen gün gelişen ticaret ve yatırımların daha da ileri taşınması için Commercial Bank ve Alternatif Bank birlikte aktif rol oynayacaklar ve Alternatif Bank’a olan desteğimiz uzun vadede devam edecek. Bu doğrultuda, 2018-2023 yılları arasında 300 milyon dolarlık bir sermaye artırımı planladık ve şu ana kadar bunun 150 milyon dolarını gerçekleştirdik.
Yani Türkiye, yatırım planlarınız arasında önemli bir noktada…
Türk ekonomisinin uzun vadede potansiyeline ve gücüne inanan bir yatırımcı olarak; zor dönemlerde birbirlerinin yanında yer alan iki dost ve kardeş ülkenin kuvvetlenen stratejik işbirliğine, finansal ve ticari alanda sunduğumuz destekler en temel önceliklerimiz arasında. Başka bir deyişle Türkiye uluslararası stratejimizin merkezinde bulunuyor.
Katar-Türkiye son yıllarda siyasi ve ekonomik anlamda birbirine çok yakın, sıcak ilişkilere sahip. Bu yakınlığı nasıl yorumlamak gerekir? Bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi adına neler yapılabilir?
Ağustos 2018’de ayında Katar Emiri, Türkiye ekonomisine 15 milyar dolar yatırım yapacaklarını belirtti. Bu gösteriyor ki iki ülke arasındaki iş ilişkilerini geliştirmek için önemli bir potansiyel bulunuyor.
Rakamlara bakacak olursak; bugüne kadar Türkiye’deki Katar yatırımları yaklaşık 23 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl Türkiye’den Katar’a yapılan ihracat 1,1 milyar dolara çıkarken, Katar’ın Türkiye’ye ihracatı 335 milyon dolara yükseldi.
1,5 milyara yaklaşan dış ticaret hacmi ve turizm gelirleriyle birlikte ticaret hacminin 2 milyar doları aştığını, Katar’da faaliyet gösteren Türk ve Türk-Katar ortaklı şirketlerin sayısının da 200 civarında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Alternatif Bank ve Commercial Bank’ın tam entegrasyonu demek; Türkiye ve Katar ticari ilişkilerine büyük katkı sunmak ve yeni işbirliği fırsatlarının önünü açmak demek.
Alternatif Bank, kardeş ülkeler Türkiye ve Katar arasındaki değerli dostluğu sembolleştiren bir incidir bizim gözümüzde. Alternatif Bank, Commercial Bank ile birlikte büyük hedefleriyle her iki ülke için ekonomik ve toplumsal değer üretmeye devam edecek.
“KATAR, 23 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPTI”
“Katar’ın Türkiye’deki yatırımları, özellikle finans, perakende, enerji, tarım ve inşaat gibi stratejik sektörlerde sürekli artıyor. Katar, Türkiye’ye bugüne kadar 23 milyar dolar civarında doğrudan yatırım yaptı ve doğrudan yatırım yapan 19’uncu ülke konumunda yer alıyor.
Yatırım yapılan alanlar arasında çoğunluğu bankacılık sektörünün oluşturduğunu ve bu yatırımların daha çok hisse satın alma şeklinde gerçekleştiğini görüyoruz.”
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