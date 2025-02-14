Dolar güne nasıl başladı: 14 Şubat yorumu

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 36,0964'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 yükselişle 36,2010 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 37,8730'dan, sterlin/TL de önceki kapanışının hemen altında 45,4770'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 107,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamalarına karşın tarifeler konusunda müzakere yolunu kapatmaması varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Trump, ABD'nin ticari ilişkilerinde karşılıklı olmayan düzenlemelere yönelik, kapsamlı plan geliştirilmesine dair kararını imzalamasının ardından ticarette adaleti sağlamak amacıyla karşılıklı tarife uygulamaya karar verdiğini belirterek "Ülkeler ABD'ye ne uygularsa onu uygulayacağız." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek teknik açıdan dolar endeksinde 106,5 seviyesinin destek, 107,5 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti. AA